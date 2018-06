"Ten kluk byl pět hodin uprostřed všech těch příjemných věcí, co vypouštíme z kuchyňských dřezů a van v koupelně a splachujeme ze záchodů," cituje agentura Reuters Pata McNallyho, ředitele kanalizační sítě Ottawy.Podle líčení Christopherových kamarádů se chtěl patnáctiletý dobrodruh do kanálů "jen tak kouknout", ale spláchla ho nečekaná vlna vody vypuštěná nejspíš z něčí koupelny a už se nedokázal vrátit zpátky. Jeho kamarádi v hrůze doběhli do domuChristopherových rodičů a ti přivolali policii."Když mi řekli, že někdo spadl do kanálu a zmizel, nevěřil jsem, že má šanci přežít. Mluvíme tady o prostředí, do kterého si bereme hodně speciální vybavení, než si tam dovolíme vstoupit," dodává McNally.