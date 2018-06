Prezidentský pár slaví páté výročí svatby

17:09 , aktualizováno 17:09

Manželé Václav a Dagmar Havlovi jsou 4. ledna spolu přesně pět let. Oslavu pátého výročí své svatby, které se říká dřevěná, však před veřejností přísně tají. "Výročí svatby oslaví soukromě. Kde a jak, to je jejich privátní věc. Dárky pro sebe mají, ale jaké, to vám neřeknu," odpověděl iDNES prezidentův mluvčí Ladislav Špaček.