Prezident si zalyžoval na Klínovci

21:41 , aktualizováno 21:41

Na konci svého pobytu v Karlovarském kraji si v neděli prezident Václav Klaus zalyžoval na krušnohorském Klínovci. V pátek se zastupitelům Karlovarského kraje se svěřil, že kdyby nebyl zvolen, jel by lyžovat do Alp. I v prezidentské funkci však o sjezdovky nepřišel, a to díky nedělnímu odpočinku od oficiálního programu pro veřejnost a dostatku technického sněhu na Klínovci.