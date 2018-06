Prezident se vrátil domů přes Moskvu

HistoriePo půlnoci se ozval telefon. Prokop Drtina ho zvedl a slyšel paní Benešovou: Ať přijede k manželovi okamžitě doktor Oskar Klinger. Pan prezident přestal vidět. Všichni věděli, že Beneš má těžkou aterosklerózu. A toho dne ráno měl spolu s ministry exilové vlády letět do Moskvy! Panu prezidentovi se zrak vrátil, měl slabý záchvat mozkové mrtvice. Letět však nemohl. V pátek 9. března 1945 tedy vyrazila z Londýna do Moskvy většina ministrů se svými úředníky. Jejich trasa vedla přes jižní Francii, Káhiru a Teherán. Od cesty do Moskvy se mnozí snažili Beneše odvrátit. Mezi nimi agrárník Ladislav K. Feierabend, který krátce předtím odstoupil z funkce ministra financí. "Mluvil jsem pomalu, na mne nezvykle pomalu, a s vroucím důrazem, abych dal najevo, jak mi mimořádně záleží na splnění této žádosti. Prezident to pochopil, podíval se na mne zvláštním pohledem a řekl: Kolego, teď už je pozdě. Já do Moskvy musím a chtěl bych tam být co nejdříve, abych mohl sledovat jednání." Komunistů se neobával jen Feierabend. Nahodil to i premiér Winston Churchill. Pečlivý Beneš si jejich rozmluvu zapsal: "Potvrdil jsem mu, že mám jisté starosti, ne obavy. Udělal jsem maximum toho, co bylo možno, uzavřel jsem smlouvu s Moskvou, dělal vnitropolitickou politiku demokratickou - více nebylo možno dělat. Doufám, že věci bude možno zvládnout." Prezidentův tajemník Edvard Táborský se domníval, že kdyby se Beneš nevracel přes Moskvu, mohli komunisté získat ještě víc míst ve vládě a státním aparátu. Prezident odletěl za delegací s dvoudenním zpožděním. Za týden přistáli všichni v Moskvě. Sovětský vůdce Josef Stalin se snažil o přátelské jednání, šéf československých komunistů Klement Gottwald vystupoval velmi tvrdě. Byla to jen hra - kdyby Stalin chtěl, mohl Gottwalda okřiknout. Zástupcům národně socialistické, lidové a sociálně demokratické strany rozdal Gottwald návrh nazvaný Program vlády Národní fronty Čechů a Slováků. Jeho jádrem bylo množství komunistů v prozatímním jmenovaném parlamentu, zestátňování velkých podniků a bank, omezení počtu politických stran včetně zákazu předválečné agrární a národně demokratické strany kvůli jejich údajné kolaboraci a podivný název státního útvaru "lidová demokracie". Nekomunističtí politici nebyli jednotní a chyběla jim společná představa osvobozené republiky, proto dobyli jenom málo nepodstatných změn. A komunisté získali klíčová ministerstva. V Praze vítal prezidenta Beneše komunistický primátor Václav Vacek: "A protože jste přišel přes východ, je cesta na Hrad volná." Byla to formulace neomalená, ale bohužel pravdivá.