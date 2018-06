Prezident Sarkozy se nechá prodloužit. O 12 centimetrů

Nicolas Sarkozy si při nedávné návštěvě ostrovního království více než kdy jindy uvědomil, že je malý. Třiapadesátiletý státník se tak teď chce nechat chirurgicky zvětšit až o dvanáct centimetrů.

Sarkozy měří 163 centimetrů, což vedle dlouhána Gordona Browna není skutečně nic úctyhodného. Horší je ale pro prezidenta údajně fakt, že vyšší je i jeho současná manželka Carla Bruniová.

Vedle manželky Carly nosí Sarkozy záměrně vyšší podpatky, které jsou jí naopak zakázány. Po zákroku by však prezident mohl být až o dva centimetry vyšší než ona.

Unikátní metodu zvětšování postavy údajně vymyslel izraelský odborník Ura Schmuck.

Znovu poroste

"Ta metoda obnoví růst, kterým lidské tělo prochází od narození do adolescence. Pacient je natažen na trakční posteli na několik hodin a do kostí v oblastech kloubů jsou mu injekčně podávány kalciové injekce. Ty kosti tak nabudou dojmu, že znova rostou," uvedl Schmuck pro britský The Sun.

"Chce ke své výšce přidat asi pět palců. Četl ve vědeckém časopise o malém muži, který má teď šest stop (1,8 metru)," uvedl podle deníku mluvčí francouzské vlády Luc Biggér.

Sarkozy by měl zákrok podstoupit v ženevské nemocnici Poisson D´Avril Medical Centre.