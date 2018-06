Prezident Sarkozy má dceru, Elysejský palác prvně uslyší dětský pláč

Porod proběhl 16 dní po termínu. Je to vůbec poprvé, co se ve Francii narodilo dítě úřadujícímu prezidentovi a ve zdech prezidentského Elysejského paláce se bude rozléhat pláč miminka. "Moderní svět vstoupí do Francouzské republiky, a to není špatné," řekla k tomu před porodem Carla Bruniová-Sarkozyová a dodala, že její muž je zkrátka jiným typem prezidenta, protože už má za sebou dva rozvody, což u francouzských prezidentů není běžné.

Nicolas Sarkozy opouští kliniku, kde byl navštívit manželku Carlu. (19. říjen 2011)

První dáma Francie se ve středu narychlo dostavila do pařížské soukromé kliniky La Muette. Tam se za ní odpoledne na půlhodiny zastavil její manžel Nicolas Sarkozy a poté odletěl do Německa na jednání s kancléřkou Angelou Merkelovou a dalšími představiteli o finanční krizi v Evropě.

Na Twitteru porodila už dávno

Porod první dámy vyvolal bezprecedentní zájem médií, takže o něm psala už od prvního oznámeného termínu, tedy 3. října. Uživatelé sociálních sítí se snažili udělat rozruch a třeba na Twitteru se objevila řada zpráv o tom, že se manželům narodil chlapeček. Oznámení o narození dívky bylo podstatně méně, ale objevily se i zprávy o porodu dvojčat.

Carla Sarkozyová-Bruniová před porodem Francouzský prezident Sarkozy s těhotnou manželkou

Jedno oznámení z 2. října bylo tak věrohodné, že ho do následného dementi serverem RTL.be krátce převzala některá zavedená belgická a francouzská média. Znovu o porodu informovalo 12. října francouzské radio RTL 2, kdy oznámilo, že se prezidentovi narodil syn Vadim. Za pár hodin to ale Elysejský palác oficiálně popřel. Podle známého rodiny šlo o žert první dámy Francie, aby zjistila, co všechno způsobí zpráva o porodu.

Kdyby byly dosavadní informace pravdivé, za týden by Bruniová podle stránky Voici.fr porodila už 27krát.

Nicolas Sarkozy a jeho manželka Carla

Ačkoli se první dáma dušovala, že fotky miminka nikdo neuvidí, je pravděpodobné, že její manžel bude chtít pomocí dítěte zapůsobit na city voličů v předvolební kampani. Na jaře ho totiž čeká náročná obhajoba prezidentského mandátu.



Sarkozy si vzal italskou zpěvačku a bývalou modelku Carlu Bruniovou před třemi lety po krátké známosti. Sám má už tři syny ze dvou předchozích manželství - šestadvacetiletého producenta hip hopu Pierra, pětadvacetiletého lokálního politika Jeana a čtrnáctiletého Louise. Bruniová má desetiletého syna Auréliena s profesorem filozofie Raphaelem Enthovenem.