Prezident pozvánku na svatbu Paroubka nedostal

"Ne, nejsem pozvaný," odpověděl Václav Klaus iDNES.cz na dotaz, zda je mezi pozvanými hosty. Svatbu expremiéra bude tedy s největší pravděpodobností sledovat pouze prostřednictvím médií. Jestli o to tedy bude stát.

A co by odpověděl Paroubkovi v případě, že by si na něj v souvislosti se svou životní událostí přece jen vzpomněl? "To je mimo diskuzi," bránil se odpovědi prezident. Dodal ovšem, že to Paroubkovi přeje.

Sám si v úterý večer dopřál zcela jinou událost roku - koncert Lucie Bílé v Lucerně. Ten mimochodem uzavíral její úspěšné turné po České republice a Slovensku. Václav Klaus koncert sledoval například spolu s malířkou a herečkou Ivou Hüttnerovou, zástupcem sponzora turné a manželi Špačkovými.

Bílá ignorovala Klause

Těsně před koncem představení chtěl předat své oblíbenkyni puget bílých růží a zmizet za doprovodu bodyguardů dřív, než se z Lucerny povalí davy zpěvaččiných fanoušků. Musel ale změnit plány a vyčkat až do úplného konce. Bílá byla totiž natolik ponořená do zpěvu a atmosféry v publiku, že si prezidenta postávajícího u pódia vůbec nevšimla.

Václav Klaus se své chvíle nakonec přece jen dočkal a Lucii květiny předal. A jak si užil koncert devítinásobné Zlaté slavice, která má letos dobře našlápnuto na toho jubilejního, desátého? "Výborně. Ona je fakt dobrá," nechal se slyšet. A myslel to určitě upřímně.

Téměř tříhodinový koncert byl průřezem zpěvaččiny dvaadvacetileté kariéry. Zazněly v něm starší hity i písně z nového alba Woman, na plátno umístěné za zpěvaččinými zády se promítaly archivní fotografie a videozáznamy, děkovalo se rýmem i zpěvem sponzorovi turné, Madelandu, a také hostům. Těmi byli Ewa Farna, Václav Noid Bárta, Kamil Střihavka a Ondřej Soukup.