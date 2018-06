Prezident Obama kvůli bezpečnosti nebude na svatbě Clintonové

"Nebyl jsem na svatbu pozván, protože si myslím, že Hillary a Bill, jak se patří, chtějí, aby byli na svatbě hvězdami především Chelsea a její nastávající. Nikdo nechce mít na jedné svatbě dva prezidenty. Vezměte si jen ta ochranná opatření, všichni hosté by museli projít detektorem kovu a všechny dárky by musely být předem rozbaleny," uvedl americký prezident Obama.

Třicetiletá dcera Clintonových ale i tak bude mít zástupy slavných grattulantů, přítomni budou zpěvačka Barbra Streisandová, herečka Kate Capshawová, režisér Steven Speilberg, bývalý Clintonův poradce Harold Ickes, finančník Terry McAuliffe, bývalý britský premiér John Major, historička Doris Kearnsová Goodwinová, mediální magnát Ted Turner či filantropka Denise Richová.

Chelsea Clintonová, její matka Hillary a snoubenec Marc Mezvinsky

Sňatek dcery americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové a bývalého prezidenta Billa Clintona s bankéřem Markem Mezvinským se přitom organizuje na nejvyšším stupni utajení. Konat by se měl v americkém městečku Rhinebeck.

Toto město ležící asi dvě hodiny jízdy od New Yorku není typickým místem pro svatbu americké smetánky, ale u rodiny Clintonových je to pochopitelná volba. Bill a Hillary Clintonovi žili kdysi asi 120 kilometrů odtud ve městě Chappaqua ve státě New York a často sem jezdili.

Novinám neunikl ani jejich oběd v restauraci Beekman Arms, o které se říká, že je nejstarší fungující hospodou v Americe, a snažily se dopátrat nějakých informací. Ovšem marně. Zaměstnanci odpovídali jen: "Bez komentáře." (Ano, hotel je na termín, kdy se koná svatba, rezervovaný).

Nikoho nepřekvapuje, že se svatba Chelsey Clintonové uchovává v takové tajnosti. Když ještě jako malá dívka vyrůstala v Bílém domě, její soukromí usilovně střežili rodiče. Když Chelsea vyrostla, začala si své soukromí ostražitě hlídat sama.

Štíhlé a elegantní Clintonové je 30 let, pracuje v investiční společnosti a nedávno získala vysokoškolské vzdělání na newyorské Kolumbijské univerzitě.