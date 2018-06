Prezident Zeman v rádiu: Bartošovou zabili lidé kolem ní, ne bulvár

Podle prezidenta Miloše Zemana za smrt Ivety Bartošové mohou především lidé, kterými se obklopila.

"Já si upřímně řečeno nemyslím, že by bulvár byl hlavním faktorem sebevraždy Ivety Bartošové. To já bych se musel zasebevraždit už patnáctkrát, a jak vidíte, jsem stále naživu. Já si myslím, že Iveta Bartošová mohla zpívat jako třeba Marie Rottrová nebo Hana Hegerová do sedmdesáti nebo osmdesáti a že to, co ji zabilo, byli lidé kolem ní," řekl prezident v pořadu Pressklub.

Iveta Bartošová a Josef Rychtář (Český slavík 2013)

"Bulvár může být doplňující faktor, to samozřejmě uznávám, ale sám o sobě, kdyby byla v přátelském prostředí, tak by ji určitě nezabil," doplnil Zeman.

Přední stránky bulvárních deníků plnila na podzim minulého roku i jeho dcera Kateřina Zemanová v souvislosti s pornoparty (více čtěte zde). Prezident to ale bere jako dobrou zkušenost pro první slečnu. "Říkal jsem si, že to je něco jako očkování. Každá prezidentská dcera je vystavena jisté pozornosti médií. A říkal jsem si, že je lépe, že to přišlo teď, než kdyby to přišlo později. Takhle je imunizována a na bulvár nereaguje, což je asi tak to nejlepší, co můžete s bulvárem dělat," řekl prezident.

Celý rozhovor, v němž Miloš Zeman vyjádřil také své názory na Tibet nebo legalizaci drog, odvysílá Frekvence 1 v neděli 18. května v 17 hodin.