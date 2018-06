Tombola s divočákem a Zeman na tanečním parketu. Na Hradě se plesalo

Prezident ples uvedl slovy, že hosty čeká hororová vložka, o kterou se postará sám a bude to jeho tanec s manželkou Ivanou.

„Bude spočívat v tom, že jsem několik let netančil a v době, kdy jsem tančil, tak jsem žádal, aby mi zahráli buď valčík, nebo polku, a předem mě upozornili, jestli to je valčík nebo polka. Dnes jsem redukoval své ambice a bohatě mně stačí krásný a krátký, pomalý valčík,“ řekl Zeman s tím, že se mu žena stane doslova a do písmene oporou.

Za následný valčík, při kterém byly znát Zemanovy zdravotní potíže s nohama, prezidentský pár sklidil potlesk vstoje.

Loni se tancování kvůli zdravotním potížím vyhnul. Tenkrát řekl, že kdysi dávno ženy po tanci s ním odkulhávaly s bolestným výrazem ke svým stolům.

Reprezentační ples moderovala dvojice Aleš Háma a Andrea Verešová a zazpívali na něm Petra Janů, Petr Kolář, Janek Ledecký i Michal David.

Součástí plesu byla i tombola, v níž byla hlavní cenou pětichodová večeře ve Zlaté jídelně Pražského hradu ve společnosti prezidentského páru. Mezi dalšími cenami byly například i bezplatné užívání auta, víkendový pobyt v lázních Velké Losiny, komentovaná prohlídka Pražského hradu podle vlastního výběru nebo cesta na olympijské hry do Rio de Janeira. Nechyběl ani divočák z lánské obory.

Plesu ve Španělském sále se účastnilo kolem 400 lidí. Byli mezi nimi hradní kancléř Vratislav Mynář s manželkou Alexandrou, ministr financí Andrej Babiš, šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš, předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta, policejní prezident Tomáš Tuhý, náčelník generálního štábu Josef Bečvář, lobbista a manažer Jaroslav Tvrdík nebo podnikatel Pavel Tykač.

Vstupenka stála osm tisíc korun. Zájem o účast byl podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka velký, a Hrad proto musel hosty odmítat. Výtěžek z plesu bude, po zaplacení nákladů na jeho pořádání, rozdělen mezi nadační fondy hlavy státu a jeho manželky. Prezident v minulosti zřídil fond na splácení státního dluhu, loni jeho účel ale změnil na pomoc Fondu ohrožených dětí (FOD), takzvaným Klokánkům. Fond první dámy slouží pro sociální účely.