Prezident Klaus si rád rýpne

"Od této chvíle budete dostávat z této vinice vždy vzorek vína," prohlásil téměř rituálně mostecký vinař Ivan Váňa. "Až doroste, první hrozny budou vaše," slíbil prezidentskému páru.

Vyškrabat se do příkrého svahu hněvínské vinice nebylo přitom nic jednoduchého. Dámy v lodičkách po kamení a v prachu klopýtaly, celý průvod se do vrchu vinul jako barevný had.



"Most musí přestat mít image města hnědého uhlí a chemie, toto je dobrý krok," prohlásil věštecky prezident a než se sehnul k rýči, napil se rýnskýho ryzlinku, kabinet, ročník 2000 z dalších mosteckých vinic.

Livie: Sázím bez rukavic

Právě stromek rýnského ryzlinku pak s vinařem zasadil. "Já sázím zásadně bez rukavic," upozornila Klausova žena. "A to my si zas rejpnem," přidal se prezident, když mu vinař chtěl nechat jen symbolicky vložit révu do připravené jamky.

Váňa v sobě nadšeného pěstitele vína nezapřel - v obleku se vrhl na zem a začal révu opatrně zasypávat hlínou a pak ji kolem rostlinky pěchovat. Pro prezidentský pár měl hned dvě překvapení - místo vodou nechal sazenice zalít šumivým vínem Tereza, jeho vlastní směsí svatovavřineckého a zweigeltrebe. Vzápětí minivinici i pokřtil, jmenuje se Vinice Livia na Nebeské vinici u černé borovice.