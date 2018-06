Prezident chytil v Lánech obří sumce

V žilách Jakuba Vágnera koluje umělecká krev.

Jeho rodiče si přáli, aby se stal muzikantem - především proto, že měl pro hudbu odmalinka cit a velké nadání. Jenže Jakub Vágner se rozhodl jít za hlasem svého srdce. Nebyla to tehdy žádná dívka, ale i tak to byla láska jako trám. Už tehdy věděl, že je to navždy. Navzdory všem rodičovským stanoviskům, jejichž škála zahrnovala prosby, nekonečné vysvětlování, beznaděj a nakonec i rezignaci - se rozhodl. Opustil 3. ročník pražské státní konzervatoře -obor kontrabas.

Jako první Čech se začal mediálně prosazovat v tehdy naprosto neznámém oboru "sportovní rybaření", jako první prokázal masový výskyt sumců v České republice a šel stále dál. Díky své lásce k přírodě a rybaření pomalu dokazoval rodičům, že není jen nezdárným synem, ale i tím, kdo se dokáže za svá rozhodnutí nejen prát, ale i nést odpovědnost.

"Vůbec jsem tehdy netušil, čeho se vlastně dopouštím. Ani jsem nemohl. Když mi bylo patnáct, řekl jsem si, že chci být profesionální rybář. Všichni si tehdy ťukali na hlavu a slýchal jsem věty jako - tím se nemůžeš nikdy uživit, bude z tebe bezdomovec. Ale jsem strašně tvrdohlavý a všechno dělám srdcem. Tak jsem šel za tím."

Dětský sen se Vágnerovi nakonec splnil. Dokázal si ho splnit především svou urputností a pracovitostí. Zúčastnil se výpravy sedmi národností k Asuánské přehradě v Egyptě, kde natočil film. Jmenuje se stejně jako pořad, který se od včerejška bude pravidelně každých čtrnáct dní objevovat na obrazovkách. Milovníci rybaření se tak dozvědí zajímavé věci a podívají se na místa, kam by se patrně málokterý rybář běžně dostal. Třeba do lánské obory. Právě zde rybařil Jakub Vágner čtyři hodiny s prezidentem Václavem Klausem. "Vytáhli jsme za tu dobu tři obrovské sumce, které jsme pochopitelně pak hned pustili."

Jakubu Vágnerovi se podařilo prožít hezké chvíle u vody i s naším trojnásobným mistrem světa Tomášem Dvořákem nebo s hercem Miroslavem Donutilem. "Většina lidí tyhle známé tváře považuje za celebrity. Jsou to ale normální, úžasní lidé, kteří si toho v životě prožili mnoho. A nejenom krásného, což vidí všichni kolem. Ale i moc zlého. Před každým z nich, který přijde do pořadu, se skláním a děkuju mu, že mi věnoval svůj čas. A jsem nesmírně rád, že táta i máma mohou být už teď na mě alespoň trošku hrdí."

Kdysi nejmladší člen Klubu sumcařů, který už dnes neexistuje, přednáší po celé Evropě i těm nejuznávanějším rybářským odborníkům. Procestoval kus světa, a rok dokonce pracoval jako rybářský průvodce v Austrálii při lovu velkých mořských ryb, jako jsou mečouni, tuňáci nebo žraloci. I přes své mládí má bohatou zkušenost na poli rybářském. Tu teď bude moci předávat těm, kteří pro toto tiché bláznovství, jak se také rybaření nazývá, mají slabost.