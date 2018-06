Pretty women jedou na Kanáry. Bez heterosexuálů!

Zpěvák Pavel Vítek uspořádá v luxusním hotelu ostrovu Gran Canaria pro finalistky koncert. "Zpíval jsem už na semifinálových kolech a bylo to vždycky moc fajn. Těším se, že to pořádně rozjedeme i u moře. A co si beru s sebou? No samozřejmě Janise a věci na šnorchlování," směje se Vítek.



Podobná soutěž jako je Pretty Woman, jejíž prezidentkou je Iva Crkalová, tady podle něj měla být už dávno. "Pro ženy je určitě nesmírně motivující, že mohou být takto oceněny. Podle mne může být žena krásná v jakémkoli věku a musím říct, že mně se naopak líbí půvab zralých žen," tvrdí Vítek.

Vašut provede soutěží

Netradiční soutěž oceňuje ženský šarm, osobitost, pohotovost, bystrost a poukazuje na přirozenou krásu ženy ve všech směrech. Je určena ženám ve věku 26-40 let. Největší zájem o účast v ní měly ženy na mateřské dovolené a podnikatelky. Po náročném výběru vzešlo nakonec z pěti semifinálových kol dvanáct finalistek, z nichž dvě jsou náhradnice.

O vítězce se rozhodne 29. listopadu v přímém přenosu z PVA Letňany, který bude na České televizi moderovat Marek Vašut. Nezvolí ji porota, ale diváci prostřednictvím hlasování SMS. Vítězka samozřejmě získá atraktivní ceny včetně automobilu, vybavení domácnosti a zájezdu pro celou rodinu od Canaria Travel, která zajišťuje i říjnový pobyt finalistek na Gran Canarii. V programu vystoupí například Vašo Patejdl, Marie Rottrová nebo slavná zahraniční zpěvačka Sandra.