Royovi Orbisonovi selhalo srdce kvůli posedlosti dietami a hubnutím

Orbison, který se proslavil mimo jiné i slavnou písní Oh, Pretty Woman byl nezdravě posedlý dietami a hubnutím. Podle amerického lékaře Michaela Huntera ignoroval všechny varovné příznaky blížícího se infarktu. Selhání srdce ho zastihlo při návštěvě Tennessee, kam jel muzikant za svou matkou.



Roy Orbison nepatřil k rockovým hvězdám, které by měly problémy s alkoholem a drogami. Jeho závislostí byla posedlost dokonalou postavou. Neustále hubl a přibíral.

„Jojo efekt je vždy výsledkem neuváženého hubnutí. Neustálé hladovění, hubnutí a následné enormní zvyšování tělesné hmotnosti přispělo velkou měrou k jeho brzké smrti“, tvrdí doktor Hunter v jedné z epizod nového seriálu o úmrtí celebrit Autopsy: The Last Hours of...

Podle Michaela Huntera Orbison zcela ignoroval varovné příznaky blížícího se infarktu. Tři měsíce před svou smrtí se svěřil svému příteli Johnnymu Cashovi (†71) s tím, že má často silné bolesti na hrudi. Cash se ho snažil přemluvit, aby zašel k doktorovi, ale muzikant jeho rady odmítl s tím, že to zvládne.

I přesto, že již deset let před svou smrtí v prosinci roku 1978 absolvoval zpěvák operaci trojitého bypassu srdce, odmítal změnit životní styl. Krátce před selháním srdce si dokonce najal trenéra, který mu měl pomoci zůstat ve formě. Doktor Hunter tvrdí, že i to mohlo v kombinaci s hubnutím přispět k odchodu Orbisona ze světa.

V životě potkala muzikanta celá řada tragických událostí, které měly na jeho psychický i fyzický stav značný vliv. Ze skladby Oh, Pretty Woman, kterou složil Ray Orbison pro svou dětskou lásku a následně manželku Claudette Frady, se stal celosvětový hit. V roce 1990 písničku navíc proslavil legendární film, který se stal okamžitě filmovým trhákem.



Manželka Claudette Orbisona podváděla, a tak se rozvedli. Po nějakém čase k sobě opět našli cestu a v červnu 1966 se vydali na motorkách na společnou dovolenou. Ta však skončila tragicky. Claudette se těžce zranila při dopravní nehodě a po převozu do nemocnice zemřela.



O dva roky později během Orbisonova koncertního turné po Anglii vyhořel do základů rodinný dům v Old Hickory Lake. Při požáru zahynuli dva Orbisonovi synové Roy a Antony. Nejmladšího syna Wesleye, kterému byly tehdy tři roky, zachránili prarodiče. Orbisona tyto životní tragédie těžce poznamenaly a nikdy se z nich zcela nevzpamatoval.