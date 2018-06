Ta již byla v bezvědomí a hrozilo, že brzy zemře zadušením. Policisté museli ženu-otylku z dcery stáhnout násilím a dalo jim to dost práce.

Dcera byla převezena do nemocnice a je již ve stabilizovaném stavu. Co se bylo předmětem tak závažného sporu mezi oběma, že to stálo za pokus o zalehnutí, zveřejněno nebylo.