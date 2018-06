Přetahovaná o hvězdy pokračuje: po Rolins míří na Primu i Jandová

"Cokoliv kolem plánované soutěže X Factor nyní nebudeme komentovat," zní strohá odpověď tiskové mluvčí Primy Jany Kocové.

Podle informací iDNES.cz je ale vše dohodnuté. Zpěvačka a dcera Petra Jandy v těchto dnech podepsala s Primou smlouvu, z níž vyplývá, že se stane porotkyní chystané pěvecké soutěže. Pro Novu je to po Daře Rolins ztráta další hvězdy, o kterou v rámci konkurenční přetahované přichází.

Že napětí mezi oběma televizemi trvá, dokazuje nedávné rozhodnutí vedení Novy, které Daru Rolins odstřihlo z Českého Slavíka. Odůvodnilo to tím, že nemá za potřebí poskytovat tvářím konkurenčních projektů prostor ve svém vysílacím čase.

Dara Rolins a Marta Jandová zasedali v porotě Česko Slovenské SuperStar. Brzy se ale z Novy přesunou na Primu do soutěže X Factor.

Důkazem o spolupráci Marty Jandové a Primy bude nedělní semifinále show Česko Slovensko má talent, v němž se dcera frontmana skupiny Olympic objeví. "Marta Jandová vystoupí v naší show jako speciální host," potvrdila mluvčí Jana Kocová.

Pro zajímavost: je to vůbec poprvé, co se Jandová objeví na Primě jako host nějakého pořadu.

Práce porotkyně v hudební soutěži není pro Martu Jandovou žádnou neznámou. Coby populární osobnost v sousedním Německu porotcovala v hudební soutěži Popstars. "Je to něco podobného jako SuperStar, zpěváci se vybírají v castinzích, ale celkové pojetí soutěže je odlišné. Každý rok se hledá někdo jiný, letos to bude skupina, přičemž budeme vybírat ze samých holek. Takhle uspěly třeba No Angeles, které prorazily i u nás," řekla už dřív iDNES.cz Jandová.