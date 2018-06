Přestoupí vyvolený Zvěřina k Bratrovi?

"Proběhla jednání s některými účastníky konkurenční reality show a nyní zvažujeme, kdy je do domu umístíme," řekl iDNES Adam Kotalík, mluvčí Big Brothera.

"Smlouva to v žádném případě neumožňuje, pokud by do toho vyřazení soutěžící šli, pak už se bude jednat o občanskoprávní spor a budou to řešit právníci," uvedl pro změnu mluvčí VyVolených Marek Winkler.

Jenomže Petr Zvěřina prý jako jediný nepodepsal smlouvu s agenrurou Levita a.s., která po soutěži vyvolené zastupuje. Odnesl si ji domů s odůvodněním, že ji nechá prozkoumat právníky, ale k podpisu už nikdy nedošlo.

Mobilní telefon Petra Zvěřiny celý den padá do hlasové schránky. "Mně nebral telefon ani včera, když jsem ho potřebovala sehnat," řekla Hanka Gajdošová, která z vily odešla jako první. Hanka pro iDNES rezolutně popřela, že by se zpráva z Novy nějak týkala jí.

Kotalík však vyslal do světa zprávu formulovanou v množném čísle. Je ve hře o přestup víc lidí? Deník Blesk spekuloval ještě o Janu Szenteckém. Ten na otázku, zda by do toho šel znovu za peníze, pohotově a s nadsázkou odpověděl: Kdyby mi dali milion! V den, kdy však jeho citace v Blesku vyšla, volal zděšeně do Primy. "To byla legrace!," vysvětloval produkci. Kromě toho Hans smlouvu s Primou podepsal, takže by riskoval soud.

Ani Věra Patt o další reality show rozhodně neuvažuje. "Nešla bych do toho, i kdyby zaplatili kolik chtěli. Jsem vděčná Primě i lidem, že jsem ve vile mohla být," ujistila iDNES.

Saša Nikitin odešel minulou neděli a své účinkování u konkurence také vyloučil. "Ne, rozhodně bych do toho nešel. Prima mě vytvořila a já ji nezradím," řek Saša Blesku.

Černým Petrem ve hře tedy zůstává pouze a právě Petr Zvěřina. Své sympatie k projektu Big Brother už ostatně vyslovil hned dva dny poté, co vilu opustil.

"Já jsem si původně VyVolené představoval tak, jak je to teď v Big Brotherovi. Že se zkrátka sejde parta lidí, kteří se doopravdy skamarádí a bude pak velké utrpení, že někdo musí vypadnout," přiznal v redakci iDNES, kam přišel na on-line rozhovor. "Ale takhle to u nás bylo ani ne týden a hned nato se rozjely intriky. Soutěž se pak vyvíjela jinak, než jsem si představoval... Takže jsem možná měl jít do Velkého Bratra."