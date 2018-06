Prestonové trvalo shazování po porodu 8 měsíců, pomohla Kirstie Alley

Prestonová má rok po porodu syna Benjamina znovu vosí pas a ploché břicho. S manžele Johnem Travoltou se ukazuje ve společnosti opět v krátkých sukních. Jediné, co jí po porodu zůstalo, je plný dekolt, který se však snaží oblečením spíš zamaskovat.

"Víte, má nejlepší kamarádka Kirstie Alley vytvořila program, který je úžasný. Jsou to ministerstvem zemědělství certifikované organické produkty na hubnutí," prozradila Prestonová deníku Daily Mail, co jí nejvíc pomohlo s hubnutím.

"Ty produkty vám dají energii. Je tam jeden čisticí, jeden uvolňující, jeden proti stresu, je jich mnoho. A k tomu on-line program, který vás tím provede krok po kroku. Prostě jen jíte zdravě a cvičíte, ale je to úžasné. Funguje to," tvrdí herečka.

Hubnutí jí prý trvalo déle, než by mohlo. "Můžete to zvládnout daleko rychleji, ale já jsem to neměla za tři nebo čtyři týdny. Trvalo mi to osm měsíců. Můžete jíst cokoli chcete. Není to nijak přísné a šílené. Je to celkový program, který vám umožní mít tu váhu jak dlouho chcete. Můžete si ji udržet 10 nebo 20 let. Rychlé diety nefungují. Shodíte váhu a zase ji naberete," říká Prestonová, která prý už nevěřila, že se v téměř padesáti letech dokáže dostat po porodu na svou původní váhu.