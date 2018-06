Přestanu, až to se mnou sekne, říká Jiřina Bohdalová

Výčet aktivit legendární osmdesátnice Jiřiny Bohdalové není malý. Pro Českou televizi stále točí pořad Hoby naší doby, nedávno dokončila film Vrásky z lásky a nyní se připravuje na roli v Sanitce.

"Nejvíc mě baví můj kutilský pořad. Žijeme v době, kdy každý má všechno, kdy je všechno k dostání, chybí jen šikovní lidé, ty já hledám a hrozně mě to baví," líčí se značným zápalem v hlase herečka.

I když má regulérně právo na důchodový odpočinek, nic takového neplánuje. Sama si to prý neumí ani představit. "Víte, že mám hodně bohatou fantazii, ale tohle by mě ani nenapadlo. Jsem velice činorodá. Přestanu, až to se mnou sekne, dřív ne," řekla iDNES.cz Bohdalová.

Jiřina Bohdalová s vnukem Vojtou, synem Simony Stašové

Volno si dopřeje snad jen o vánočních svátcích, které jako tradičně zasvětí pečení cukroví, vánoční výzdobě i štědrovečerní tabuli, do níž jí nikdo nesmí zasahovat.

"To mi nikdo nesmí vzít, to je moje. Ze zvyků musím vypíchnout hlavně šupinu, tu vnucuju celé rodině. Ne že bych tomu věřila, ale jisté štěstí to prý přináší, tak proč bych ho měla pokoušet. A jako každoročně se pomodlíme, předčítat budu já, jakožto nejstarší člen rodiny," poodhalila vánoční zvyky slavná rodačka z Prahy.

Ocenění za vaření

Láska k české kuchyni nyní vynesla Jiřině Bohdalové i Cenu hoteliéra Karla Šroubka - čestný titul šéfkuchaře pražského hotelu Evropa, kde otevřeli původní secesní restaurant.

Láska k jídlu vynesla Jiřině Bohdalové ocenění v hotelu, kde vařil i Vlasta Burian.

Cenu v minulosti získal například herec Vlasta Burian, který byl nadšeným gurmánem a kuchařem a v hotelové kuchyni dokonce často vařil pro radost. "Paní Bohdalová bude moci kdykoliv také v kuchyni vařit a brzy ji bude věnován jeden z tematických gurmánských víkendů hotelu," dodal za organizátory Jakub Hladký.

Slavnostní přestřižení stuhy - Jana Štěpánková, Ladislav Frej a Jiřina Bohdalová Modelka a tvář Grand hotelu Evropa Lucie Kachtíková a Ladislav Frej

Slavnostního přestřižení stuhy a pokřtění znovuotevřeného restaurantu se ujaly další herecké legendy Jana Štěpánková či herec Ladislav Frej. Velkým překvapením pro něj bylo, když mu vedení hotelu a všichni hosté akce pogratulovali k jeho nadcházejícím sedmdesátinám, které slaví v sobotu.