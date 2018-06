Přestala jsem jíst maso a zmenšila se mi prsa, říká Nikol Moravcová

Modelka, herečka a moderátorka Nikol Moravcová už téměř rok nejí žádné maso. Je to podle ní zdravější, ale má to také jednu drobnou nevýhodu. "Spadla mi prsa o číslo. Ale to vůbec nevadí, protože jsem ráda, že jsem konečně symetrická," prozradila iDNES.cz Moravcová.