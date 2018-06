Přes prohru mohli slavit

přestože ještě před třemi lety se místní tým protloukal 1. B třídou.Ždírec nad Doubravou - Mužstvo ždírecké Dekory se stalo kolo před koncem vítězem východočeského fotbalového přeboru. Rozhodla o tom sobotní remíza 1:1 v tabulce druhé České Skalice na hřišti ve Stolanech, po níž bylo definitivně jasné, že vedoucí Ždírec už nikdo nepřeskočí. "Ve Stolanach jsme se byli na počínání České Skalice podívat," sdělil asistent ždíreckého kouče Kučery Richard Zeman. Výpravu Dekory sobotní konečný výsledek ze Stolan potěšil. "Byl to jednoznačně remízový zápas, hned v prvních pěti minutách padly oba góly a pak už se nic nestalo. Nějaké to šampaňské jsme si po utkání načali už tam," přiznal Zeman. Lídr soutěže si tak mohl dovolit luxus - o den později prohrát v Pardubicích s Lokomotivou 1:2, aniž by se na jeho výsostném postavení cokoli změnilo. "Chtěli jsme uspět a bodovat, i proto, že s námi do Pardubic přijela stovka fanoušků; podcenili jsme však úvod zápasu a zkraje dostali dvě branky," řekl Zeman. "V kabině jsme pak sice šli do sebe, po přestávce si dokázali vypracovat snad pět tutovek, bohužel dali jsme jen jednu branku," posteskl si kouč. Jediný úspěch Ždírce zaznamenal krásnou trefou ze třiceti metrů střední halv Petr Čalkovský. "Každopádně jsme byli dopředu domluveni na tom, že se v Pardubicích zdržíme a na oslavu divize tam trochu posedíme," pravil Zeman. "Já se odtamtud vracel domů jako jeden z prvních, musel jsem ráno do práce. Postup jsme ale v té první fázi, myslím, oslavili dostatečně," dodal. Podle Zemana si Ždírec vítězství v soutěži zajistil především díky vyrovnanosti výkonů v průběhu celé sezony. Jeho pronásledovatel z podzimní části Havlíčkův Brod si svou výkonnost v jarní části neudržel a Česká Skalice, která ohrožovala vedoucí postavení Dekory až do posledních kol nastupovala po zimě ze šestého místa a musela dohánět téměř desetibodové manko. Poslední zápas sehraje Ždírec už v sobotu od 17 hodin se Stolany. "Přehodili jsme utkání z neděle, chceme se s našimi diváky rozloučit výhrou a důstojným výkonem," zve na zápas Zeman.