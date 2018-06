Přepracovaná Bartošová zkolabovala

"Byla prostě přetažená, udělalo se jí zle, tak zavolala záchranku. Potřebovala, aby ji lékaři dali dohromady," uvedl herec a moderátor. Podle informací Večerníku Praha však záchranku přivolal právě on.

"Byla u toho hospodyně," potvrdila iDNES Bartošová. "Složila jsem se vyčerpáním. Je konec sezóny, neznám volné víkendy, starám se o syna, vstávám s ním v šest hodin a večer jdu spát pozdě v noci. Do toho je mě pořád někde vidět, tlak médií na psychiku je obrovský a ke všemu jsem nastydla a ztratila hlas," líčí svou situaci zpěvačka.

Stejné vysvětlení má i Podhůrský: "Už delší dobu říkala, že je utahaná. V nemocnici dostala kapačku a druhý den ji pustili domů. Večer jsme spolu šli na večeři do Solidní nejistoty a Iveta už se cítila v pohodě," řekl iDNES moderátor.

"Zpěvačku jsme v pondělí o půl druhé převáželi z Uhříněvsi do Nemocnice Královské Vinohrady," potvrdila Blesku mluvčí pražské záchranky Simona Cigánková. Deník spekuluje o tom, že se Bartošová předávkovala antidepresivy, které kombinovala s alkoholem.

"O tom, že by brala antidepresiva, nebo by čekala dítě, o tom nic nevím," uvedl pro iDNES Podhůrský. Těhotenství by však prý pro něj byla radostná zpráva. "Antidepresiva bere ve společnosti padesát procent populace," odpověděla Bartošová. "Jestli je užívám já? To vám neřeknu, to je moje osobní věc."

Podle Večerníku Praha přivezla záchranka zpěvačku do nemocnice v bezvědomí. "Nic takového jsem neřekla," popřela pro iDNES informaci Cigánková. Podle neoficiálních zpráv z nemocnice však Bartošová po příjezdu na Vinohrady v bezvědomí byla.

"Přijali jsme ji v kolapsovém stavu, který podle našeho názoru způsobilo pracovní přetížení," sdělil iDNES mluvčí nemocnice Leoš Kabát. "Podrobnosti o jejím zdravotním stavu si pacientka nepřeje zveřejnit," dodal.

Podle jejího spolupracovníka Štěpána Kadlece se na jejím vyčerpání podepsal i nedávný zánět močových cest. "Minulý týden dobrala antibiotika a bez rekonvalescence se hned zase vrhla do práce. V pátek už zpívala v muzikálu Miss Saigon, o měla víkendu vystoupení," uvedl pro iDNES.

Sama Iveta se už cítí lépe. "Jsem úplně v pořádku, v nemocnici mi dali spoustu vitamínů. Mám teď hodně spát. Ale už zítra točím v Teplicích demosnímky, v sobotu zpívám v Ústí nad Labem a v neděli v Třinci. "

Zpěvačka se těší na léto a hlavně na dovolenou. "Chtěla bych někam hodně daleko do tepla, kde bych měla hlavně klid," svěřila se iDNES Iveta.