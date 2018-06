Přeplout parolodí Atlantik a odpoledne pít indický čaj

Končí další školní rok, končí další boj s českým klasifikačním řádem. Na následujícím testu, který byl připraven v rámci projektu KALIBRO, si můžete vyzkoušet, jak jste na tom vy sami ve srovnání se současnými středoškoláky. Tento test se vyznačuje tím, že na jeho konci sice najdete správné odpovědi, nikoliv však slovní hodnocení svého výkonu. Místo něj je tam v závorce údaj, kolik procent středoškoláků přišlo na správné řešení. Platí, že čím menší číslo v závorce u řešení, tím těžší úloha a tím více na sebe můžete být v případě správné odpovědi hrdi (a naopak)...1. Čím se v současnosti vyznačuje Praha ve srovnání s průměrnými hodnotami za Českou republiku?2. Písmo, kterým dnes píšeme, je na rozdíl od jiných systémů písma založeno na zaznamenávání souhlásek i samohlásek. To výrazně zjednodušuje výuku a umožňuje tak většině lidí dosáhnout základů gramotnosti. Jedná se proto o jeden z nejvýznamnějších vynálezů, které se podílely na vzniku a rozvoji naší civilizace. Který z uvedených národů vytvořil takový systém písma jako první?3. Co mohl - čistě teoreticky - dělat americký prezident George Washington ve svém volebním období (1789-1797)?4. Karel IV. dokázal jako vynikající diplomat využívat k získávání dalších území a financí také sňatkovou politiku. Dokládá to například jeho sňatek s Alžbětou Pomořanskou. Kde leží Pomořany dnes?5. Císař Marcus Aurelius vládl v letech 161-180 n. l. Při dobyvačných válkách pronikl se svými vojsky až na území dnešní České republiky. Kdo je v té době v převážné míře ovládal?