Přeoperovaná dcera Cher je už pořádný chlap, dokonce zarůstá

Zarostlého Chaze vyfotili na procházce v Los Angeles.

Dcera zpěvačky Cher a jejího manžela Sonnyho Bona Chastity se rozhodla pro změnu pohlaví, protože se ve svém ženském těle necítila dobře. Už jako holčička si prý uvědomila, že se narodila transsexuální s duší muže.

Chastity Sun Bono Chaz Bono

K formální změně pohlaví došlo loni, když úřady z Chastity udělali Chaze. Operativní změnu pohlaví podstoupil rok předtím, v červnu 2009. "Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal," prohlásil Chaz po zákroku.

Cher a Sonny Bono v roce 1975

Americká zpěvačka Cher svoje dítě prý chápala. Přesto se jí nedařilo mluvit o něm v mužském rodě.

"Je to prostě hodně chytrá holka - kluk! Tohle je přesně to, kdy mám problém. Pos.... zájmena," prohlásila Cher. "Zapomínám, že jí mám říkat 'on'. Ale ona to bere s nadhledem, je hrozně v pohodě."

Dokument o proměně, který měl premiéru na televizi Oprah Winfreyové, byl dokonce nominován na tři ceny Emmy. Chaz také vydal knihu o své změně pohlaví.

Chaz Salvatore Bono s přítelkyní

V současné době už šest let žije v Kalifornii se svou přítelkyní Jenny. Jejich lesbický vztah se po Chazově přerodu změnil na heterosexuální.