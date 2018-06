... přenést pokojové rostliny zpátky do bytu

nejvyšší čas...Pokojové rostliny, které trávily léto venku, se zvolna začínají stěhovat do bytu. Zatím by se do pokojů měly vrátit choulostivější druhy, kterým uškodí podzimní snížení teplot, a také květiny, které rostly přímo na záhoně. S jejich přesazením zpátky do květináče byste neměli otálet - potřebují dostatek času, aby do zimy stačily zakořenit. Pokojové cibuloviny jsou vítanou připomínkou jara. Aby rozkvetly už v době, kdy za okny poletuje sníh a v komínech vyje vánice, potřebují včas zasadit. Cibulky narcisů nebo hyacintů sázejte do květináče se substrátem tak, aby jim vyčnívaly rašící pupeny, a nádobu pak přeneste na temné a chladné místo. Ve sklepě nebo v komoře by měly vydržet přibližně osm týdnů, potom je přeneste na světlo - stále by však měly mít teplotu kolem deseti stupňů Celsia. Do pokoje je přestěhujte až těsně před tím, než rozkvetou.