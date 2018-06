Přemysl Pálek o své lásce: Když jsem ji viděl, řekl jsem, že bude moje

Bylo vaše setkání s partnerkou osudové?

Hned jak jsem ji uviděl, tak jsem si uvědomil, že bude moje a že budeme spolu. Je to už sedm let a máme šestiletého prcka.

Dostal jste se do Divadla Kalich, kde bude mít 8. září obnovenou premiéru Krysař. Kvůli roli už nemáte své dlouhé vlasy?

Bohužel je to genetický problém. Můj tatínek je také plešatý, takže mi začaly vlasy padat už ve dvaceti. Ale nebránil jsem se tomu a shodil je úplně.

Co pro vás Krysař znamená a jak se na něj těšíte?

Těším se moc! Na práci s novými kolegy, s novou režisérkou, na dřinu, na celý ten tvůrčí proces. A role Krysaře představuje takovou druhou stránku mé osobnosti: temný démon, který se občas probouzí i ve mně samotném. Postava Krysaře je absolutně odlišná od rolí, jaké jsem doposud mohl ztvárnit. Tudíž mám z této postavy velkou radost.

Jaký jste měl vztah k muzikálu Krysař jako divák?

Pamatuju si, že když jsem Krysaře viděl poprvé, ihned mě zaujaly texty písní. A čím víc jsem se do něho zaposlouchával, tím víc mě hudba Daniela Landy přitahovala a probouzela mého vnitřního démona. Jsem Krysař.

Když jsou premiéry nebo generálky, jste trémista?

Víc mi na tom teď záleží, takže jsem větší trémista, než jsem býval.

Nechybí vám seriál? Nebo máte nějakou nabídku?

Nabídka není a chybí mi to velmi. Potřeboval bych to jako sůl, protože mě práce před kamerou strašně baví a je to zase něco odlišného než divadlo. V divadle je to trochu víc expresivnější, ale na kameru to musí být trochu citlivější. Chybí mi to a moc bych si přál nějakou roličku v seriálu nebo ve filmu.

Jak vycházíte s kolegy v Kalichu?

Všichni lidé, kteří tam jsou, jsou absolutní kamarádi a vycházíme spolu dobře. Jsou tam samí mladí talentovaní lidé. Jsem tam pět let, takže se všichni dobře známe a slyšíme na sebe. Není problém si navzájem pomoct nebo o pomoc požádat. Je to fajn.

Přemysl Pálek v titulní roli nového nastudování Krysaře v pražském Kalichu

Když se vrátím k rodině, pomáháte doma, nebo vaše partnerka všechno obstará?

Troufám si říct, teď mě možná přítelkyně zabije, že to máme napůl. Rád vařím. Neperu, ale pověsím prádlo, vyzvednu dítě ze školky, přivedu dítě do školky, pohraju si s ní.

Většinou chlapi touží po synovi. Bude dětí více?

Začal jsem brzy, ale o to dřív to mám za sebou. Teď půjde prcek do školy. Toužil jsem jen po tom, aby bylo dítě zdravé a pohlaví mi bylo jedno. Zatím neplánujeme, ono to nějak přijde.

Dcera půjde do první třídy. S tím vlastně i vám nastanou povinnosti. Uvědomujete si, že se budete muset znovu učit?

Uvědomuji, ale naštěstí máme velmi chytré babičky, takže většinu práce třeba předáme jim. Myslím si, že ten první stupeň ještě zvládnu.

Neopomněli jste s partnerkou svatbu?

Neopomněli, naopak. Já už jsem ji požádal o ruku, akorát to bylo před třemi lety. Já jsem v tu dobu zkoušel Horečku sobotní noci v Kalichu a ta mě tak fyzicky i pěvecky semlela, že jsem měl myšlenky a hlavu jen na muzikál. Od té doby jsme to nějak neřešili a teď se to zase pomaličku dostává do myšlenek, takže si ji určitě vezmu a strašně moc chci, jen to ještě nevyšlo.

Tlačí na vás i dcera?

Trochu ano. Ptá se, kdy půjde za družičku.

Co se udržování v kondici týče, muzikálový herec musí mít dobrou fyzičku. Jak jste na tom?

Od malička jsem tanečník, takže pohyb je pro mě strašně důležitý. Necítím se fyzicky dobře, přijdu si jak rozkydnutý knedlík, když něco pět dní nedělám. Tancování jsem teď dal trochu stranou a věnuju se crossfitu, což je všestranné kondiční cvičení různých prvků. Zapojí se tam absolutně celé tělo a dělá mi to velmi dobře. Snažím se cvičit třikrát týdně, aby to mělo význam.

Prý jste i velmi manuálně zručný.

To je také můj koníček. Mám to po tátovi a táta to má po svém dědovi, který byl truhlář. Já se u toho odreaguji. Například když si můžu zajít koupit nějakou fošnu, tu si rozřezat a ani nevědět, co z toho vznikne. Rád do dřeva vypaluji pájkou, miluji, jak dřevo voní, když se pálí.

Jdete raději do dílny než třeba do hospody?

Pivo miluju stejně, jsem z Plzně.

A co jste třeba vyrobil?

Zatím jsou to maličkosti, dekorativní věci do domácnosti, bedýnky do knihoven. Měl jsem od kamarádky první zakázku a ta chtěla pro svého přítele relax prkno na vanu, na které si můžete zasadit skleničku s vínem, je tam vyřezaný žlábek na tablet a tak. Je to hezké.

Aspoň máte případná zadní vrátka do budoucna.

Asi bych to viděl spíš jen jako malinký přivýdělek.