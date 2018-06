Premiéru na Broadwayi narušil poplach, Háma zamezil panice

K poplachu došlo v budově B ve čtvrtém patře, kde sídlí jistá firma. O planý poplach se rozhodně nejednalo, místo totiž bylo plné kouře a do rozjetého představení se vloudil zvuk, který tam rozhodně nepatřil.

I když po sobě diváci začali nervózně pokukovat a trochu znejistěli, uklidnili se v momentě, kdy Aleš Háma duchaplně zareagoval a kolegyni Báře Štěpánové, s níž byl momentálně na jevišti, řekl: "Asi se vám rozhoukal kardiostimulátor, nemohla byste si ho jít vypnout?"

Tahle replika samozřejmě do scénáře nepatřila, ale stačila na to, aby zamezila panice. Až po skončení představení a po děkovačce Háma prozradil, že v budově byli při premiéře i hasiči. "Kdybych to přiznal, mohli by se nám diváci taky ušlapat." Příčina poplachu se neustále vyšetřuje, zatím se zdá, že ho zavinil únik chladiva z klimatizace.

Háma pak diváky naprosto odreagoval, když si v jedné scéně spolu se svým kolegou Jakubem Wehrenbergem zahrál na striptéra. Na sobě při tom měl jen tělová tanga a publiku tak poodhalil téměř vše. Nijak zvlášť své tělo prý před premiérou nevylepšoval.

"Nehubl jsem kvůli tomu, bylo mi to úplně jedno. A ani při tom svlékání neřeším, kdo na mě kouká, měl jsem v publiku rodinu, manželku i tchyni, ale na to nestíhám myslet. Ta scéna je ostatně jako celé představení takový fofr, že na to nemám čas. Člověk se musí stihnout svlíknout, odehrát striptýzovou scénu s balónky a pak se zase rychle oblíknout. Nahota mi vlastně nedělala žádný problém," říká herec.

A jak je na tom s nahotou v životě ? "Doma nahatý nechodím, v soukromém životě jsem vlastně docela stydlivý. I když myslím, že ty balonky to hodně posunuly, protože už mi nevadí chodit si v trenkách po divadle třeba pro port," dodává s úsměvem Háma.

Crazy muzikálovou parodii divadlo připravilo k Davidovým 50. narozeninám, které skladatel a zpěvák oslaví v létě. Děj se odehrává v roce 2060, kdy je David ctěn jako jeden z největších tvůrců své doby, což se nelíbí jeho odpůrcům. Záporné postavy, jejichž jména nápadně připomínají jména některých divadelních a hudebních kritiků, proto chtějí Davida s pomocí stroje času vymazat z historie.

"Mě mají lidi rádi," řekl po premiéře sebevědomě sám David. "Vymazat Davida z povrchu zemského nebude tak jednoduché," dodal.