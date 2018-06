Premiéra Simpsonových: Vachler spadl z motorky, Tonya to vzdala

"Je to možná s podivem, ale opravdu mi nelezou na nervy, je to fungující rodina," tvrdí Dejdar. "Jedině by mě snad mohlo štvát, že Bart na rozdíl ode mne nestárne."

Pražskou premiéru si nechal ujít, Simpsonovi viděl už den předtím na předpremiéře na filmové škole v Uherském Hradišti. "Bavil jsem se, je to legrace," konstatuje.

Bart Simpson se stal důležitou součástí hercovy dabingové kariéry. "Mám radost, že se mi podařilo jej namluvit tak výrazně, že si většina lidí nedovede v té postavičce představit nikoho jiného. Ale já dobře vím, že každý je nahraditelný," říká Dejdar.

Zatím se zdá, že je jako herec nenahraditelný. Letošní léto má totiž nabité prací. "Dotáčíme třetí sérii Zdivočelé země, příští týden odjíždím na Slovensko hrát Shakespeara a pak začínám točit film na Slovensku," vypočítává.

Jeho rodina prý i přes jeho vytíženost funguje tak, jak má. "Už jsme byli společně na dovolené a ještě pár dní spolu strávíme," prohlašuje otec dvou dětí, osmiletého Matěje a dvouleté Sáry.

Vachler s ozdobou, Tonya se otočila na podpatku

Na premiéře nechyběl ani Vlastimil Zavřel, který dabuje Homera, či dabingový herec Dalimil Klapka, který propůjčuje hlas Abe Simpsonovi.

Podívat se přišel i filmový a televizní producent Petr Vachler, který budil pozornost nezvyklou obuví. "Spadl jsem z motorky a mám zlomené tři prsty pravé nohy, proto musím nosit takovouhle parádu," ukazoval zdravotní pomůcku připomínající pohodlnou bačkoru.

Zpěvačka Monkey Business Tonya Graves se v doprovodu svého manžela v předsálí bohužel otočila na podpatku. "Zjistila jsem, že to není v originále. Musím nejdřív vidět anglickou verzi, dobře bych nerozuměla a neužila bych si to," vysvětlila.