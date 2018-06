Premiéra Lucie: Noid skočil Rodenovi do scény, Liška sváděl Bílou

Tvůrci Lucie předem zdůraznili, že muzikál rozhodně není o skupině jako takové, což je jasné hned po prvních scénách, kdy divák napjatě sleduje love story mladé grafičky Lucie a jejího kolegy z tiskárny.

Příběh se vrací do minulosti prostřednictvím policejního vyjednavače, který hlavního hrdinu přemlouvá, aby slezl z mostu. Herecky se tak vůbec poprvé potkávají Karel Roden a muzikant Václav Noid Bárta.

"Byly tam nějaké chyby, to je tak vždycky na premiéře, byl jsem hodně nervózní. Třeba hned na začátku jsem tam Karlu Rodenovi vlítnul, tak jenom valil oči, co tam dělám. V šatně jsem se mu pak omlouval," přiznal bezprostředně po svém výkonu Noid.

Samotný Roden byl v klidu. "Myslím, že to dopadlo dobře. Týden už to hrajeme, takže jsem žádnou velkou trému neměl. Doufám, že se to lidem líbilo," uvedl na kameru iDNES.cz Roden, který je s členy Lucie přítel, což prý byl také důvod, proč do muzikálu šel.

Hvězdná je Lucie i díky Pavlu Liškovi, který vyfasoval roli pracovníka IT v tiskárně. Přestože je především herec, zpěvu se nevyhnul. "Tenhle žánr není nic pro mě. Byl bych rád, kdybych zpíval co nejmíň a nejlépe vůbec, ale tahle postava měla jeden song a svým herectvím musím ze svých handicapů udělat přednosti," zdůraznil.

Premiéra muzikálu Lucie - kompletní tým

Do scénáře sám vnesl osvěžení v podobě volné scénky s diváky. Ozdobou jsou i jeho dějové myšlenky na Lucii Bílou, o níž sní tak dlouho, až se sen stane skutečností. Jak svádí známou zpěvačku, sleduje divák prostřednictvím videoprojekcí, pod nimiž je podepsaný F. A. Brabec. "Tohle byl scénář a bylo to skvělý," dodal Liška.

Scéna a kostýmy jsou prací Michaely Horáčkové Hořejší, která se vyřádila i na Jiřím Kornovi. Coby majitel tiskárny vyfasoval pořádný kýč v podobě fialového obleku, oranžového roláku, náušnice v uchu a blond paruky s obrovskými brýlemi.

"Mám pocit, že ty naše "zlomvazky", které si rozdáváme před představením, zafungovaly. Je neuvěřitelné, jak silný je muzikál Lucie. A myslím si, že každý, kdo to uvidí, to časem ocení," míní Korn, který všem rozdával zmíněné "zlomvazky" v podobě papírků na žvýkačky s logem muzikálu.

V roli hlavní hrdinky Lucie se na premiéře představila Barbora Poláková, jež nejvíc nadchla létáním. Zážitek byl umocněn tím, že působil velmi věrohodně. "Bylo to těžké, přeci jen to bylo o koordinaci asi osmi lidí. Ale to bych vlastně neměla říkat. Já umím létat," poodhaluje děj Poláková.

Muzikál Lucie, větší než malé množství lásky uvádí Hudební divadlo Karlín.