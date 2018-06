VIDEO: Partička s kolegy si užila Večírek Michala Suchánka

"Michala znám z Činoherního klubu, takže už jsem věděla, když to začal psát před nějakýma šesti lety. Měl ale první půlku a neměl druhou. Moc jsem nevěřila, že to dopíše. Takže jsem byla spíš překvapena, že to dopsal," prozradila Nela Boudová.

Přestože ve hře účinkují také herci z Partičky, kteří rádi improvizují, Večírek byl pečlivě nazkoušený. Účinkující dokonce absolvovali jeden zkouškový den v autobusu.

"V určitých místech, kdy jsem nevěděl, tak jsem se o tu improvizaci moc nepokoušel. Spíš jsem se usilovně snažil vzpomenout si, co mám říkat," prozradil Igor Chmela.

Hru sami autoři označují jako "krutokomedy". Protože se volá Večírek, zajímalo nás, jakou nejdivočejší oslavu mají za sebou herci a hosté představení?

"Nejdivočejší večírek bude teď za chvilku. Ale asi možná kecám, protože jsme všichni unavení. Těch večírků mám za sebou tolik, že si nevzpomínám. Možná, když mi bylo 20. Teď už jsem starej, už nevydržím," prozradil Marek Taclík.

"Když jsem se poprvé v životě opila, bylo mi 15 let. Zvracela jsem z druhého patra a rozbila jsem si brýle. To byl takový můj večírkový start," zavzpomínala moderátorka Štěpánka Duchková.

Richard Genzer Michal Suchánek Ondřej Sokol

Scénář k Večírku napsal Kurt Krutys alias Michal Suchánek a režie se ujal Ondřej Sokol. Kromě Partičky v ní hrají také Klára Trojanová, Michal Dlouhý nebo David Matásek.