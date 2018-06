VIDEO: Kultovní Čtyřlístek dělá hvězdám problémy, zapomínají na Pinďu

Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa. Hrdinové dětského komiksu se po čtyřiačtyřiceti letech dočkali filmu (recenzi na film najdete zde).

Se jmény postaviček Jaroslava Němečka, které se v prvních sešitech objevily roku 1969 a stále vycházejí v knihách i komiksech, měli někteří známí hosté na premiéře filmu problém. Nejčastěji zapomínali na Pinďu.

Vladimír Javorský, Jirka Mádl i Tereza Voříšková si na čtvrtého z hrdinů vzpomněli až po chvíli. Naopak suverénně hrdiny vyjmenovali Ondřej Soukup a Bára Nesvadbová.

"My jsme to občas četli Frantovi. Už jsem se s nimi seznámil předtím," prozradil skladatel, který se podepsal pod filmovou hudbu.

"Miluju Čtyřlístek a Bibča taky. Fifinka a Myšpulín - to je úplně nejideálnější romantická dvojice a pochopitelně Bobík a ustrašený Pinďa, to jsou naši hrdinové ráno i večer," dodala Nesvadbová.

"Oslovilo to už čtyři generace za sebou, takže je to téma jako fotbal. O tom si člověk může popovídat s tátou, dědou i pradědou," míní Jiří Mádl.

"Čtyřlístek mě provázel od malička. V mém dětství to hodně znamenalo, protože našetřit si na Čtyřlístek, to bylo naprosto zásadní. Ani ve snu by mě nenapadlo, že někdy bude Čtyřlístek ve filmu a že budu dělat Fifinku. Takže je to takový splněný dětský přání," dodala Tereza Bebarová, která Fifince propůjčila hlas.