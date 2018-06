Překvapení: Žilková změní příjmení, bude Stropnická!

"Budu Stropnická, nechci mít v příjmení pomlčky, protože jsem líná psát," říká stále ještě Žilková. Pravým důvodem je ovšem její otec, slavný flétnista a pedagog Václav Žilka, který zemřel loni 13. dubna ve věku dvaaosmdesáti let.

"Tatínek vždycky říkal, proč bych se měla jmenovat po nějakém manželovi, když jsem pokračovatelka rodu Žilků. Jeho zkrátka nezajímalo, jestli se dědí po meči, nositelem jeho jména byly všechny jeho děti, synové i dcery. U holek měl navíc pocit, že rodí další Žilky.

Mám takovou příhodu. Táta byl snad jednou jedinkrát pro Agátu ve školce a ptal se na Žilkovou místo na Hanychovou a pak mi volal, že tam není. Nebyl ochoten akceptovat ani příjmení mých manželů. Můj druhý manžel si taky stěžoval, že Žilkovi dělí svět na ´Žilkovi a ti druzí´," vzpomíná s úsměvem herečka. "No a protože tenhle silný nositel rodu Žilků už není, rozhodla jsem se, že budu rozšiřovat řady jiné rodiny," dodává. - Jak celé přípravy na svatbu probíhají, čtěte zde

Je to velkorysé, říká ženich

Žilková se prý bude muset smířit s tím, že už nebude jedinou herečkou - Stropnickou. V Ordinaci v růžové zahradě totiž hrají obě dcery Stropnického - Anička i Fanynka. Nehledě na to, že mezi herce se snaží proniknout i jeho syn Matěj. Natočil totiž s režisérem F. A. Brabcem Máchův Máj, v němž ztvárnil Hynka a který bude mít brzy premiéru.

Veronika Žilková a Martin Stropnický

A co na rozhodnutí své nastávající říká ženich Martin Stropnický? "Tohle by asi překvapilo každého, mě to opravdu posadilo. Vezměte si, kolik mladých adeptek čehokoli v umění na tom svém jménu bazíruje a má pak strašně dlouhé jméno, protože pak většinou používá s pomlčkou obě příjmení. To, že to udělala Veronika po tolika letech své herecké kariéry, je neskutečné. Už jenom na kolik úřadů bude muset jít! Je to od ní strašně velkorysé," reaguje Stropnický.