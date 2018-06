Překvapení ve StarDance: Královnou parketu je Batulková

"Jsem šťastná, ale zároveň musím říct, že Zuzka je nejlepší tanečnice tohoto kola, to je bez diskuse," ocenila výkon finálové soupeřky novopečená Královna tanečního parketu Dana Batulková, která jen stěží přes dojetí hledala slova.



Vítězkou StarDance III je Dana Batulková a Jan Onder

Naprosto stejně na tom byl její partner Jan Onder i druhý finalový pár. "Vždycky jsem chtěla tančit a mně se tady splnil sen," vyznala se princezna Zuzana Norisová, která od poroty získala v průběhu večera celkem 119 hlasů, tedy o tři více, než její kolegyně.

Finále bylo skutečně nabité tancem. Finalisté předvedli čtyři soutěžní tance, zbývající šestice soutěžících pak krátké ukázky ze svých vystoupení. Tečku za StarDance III udělala píseň Marka Ebena a vystoupení všech tanečních párů třetí řady soutěže.

Jak se tančilo ve finále?

1. tanec – nejlepší standardní tanec

Večer zahájili waltzem Dana Batulková a Jan Onder. Jejich vystoupení bylo technicky na velmi slušné úrovni, nášlapy byly v pořádku, rytmicky byl tanec rovněž zdařilý. Nedostatky se u Dany Batulkové objevily v postavení hlavy a zejména v přílišném napětí v těle. Občas se mezi partnery objevila příliš velká mezera, která svědčila o nedostatečném kontaktu. "Je to úžasné provedení, škoda drobných zaváhání,“ ohodnotil výkon Jaroslav Kuneš. "Bylo to pohlazení větrem," doplnila Tatiana Drexler. Má známka by byla, vzhledem k drobným chybám, o stupeň horší než absolutní a shodla by se s hodnocením poroty.

Zuzana Norisová a Jan Kliment znovu předvedli svůj quickstep. Tanec byl odtančený ve vysokém tempu. U Zuzany Norisové došlo k drobným rytmickým nepřesnostem a tím pádem k nesynchronnosti. Vystoupení bylo živé, plné energie, avšak chyb se nevyvaroval ani Jan Kliment, který měl místy příliš uvolněné držení tam , kde by naopak měl být partnerce pevnou oporou. U Zuzany Norisové se objevily poskoky v základních krocích, které jsou rovněž chybou. Zdeněk Chlopčík v narážce na Ebenovu poznámku navázal: "Byl to nádherný guláš s mnoha knedlíčky.“ "Je neuvěřitelné, jak se za dva měsíce stane z herečky tanečnice," chválila Qaša. Má známka by se o stupínek kvůli nepřesnostem lišila od hodnocení poroty, která udělila absolutní známky.

2. tanec – nejlepší latinský tanec

Dana Batulková s Janem Onderem předvedli prakticky bezchybné paso doble. Rytmika, technika, energie, napětí, hrdost, to vše sneslo nejvyšší měřítko. Chyby se objevily u Dany Batulkové v držení hlavy a v zaváhání v šátkové přeměně, kde došlo následně ke krokové nepřesnosti. V tomto tanci poprvé Dana Batulková netrpěla nejistotou v okamžicích, kdy tančila sama. Toho si všimla i porota, která nešetřila chválou. "Bylo to kouzelné, mělo to úžasné napětí, perfektně zvládnuté, nádherné vyjádření pasa doble,“ doplnili se všichni čtyři porotci. Má známka by byla vzhledem k chybičkám o stupínek horší než absolutní známka, kterou udělila porota.

Paso doble si zatančila i Zuzana Norisová s Janem Klimentem. Opět rušila nestandardní skladba, ale figurálně tomuto pasu nechybělo takřka nic. Horší už to bylo s provedením. Zuzana Norisová měla párkrát chybu v technice nášlapů a místo kroků předvedla poskoky. Rovněž výraz ve tváři byl přehraný, protože takové napětí v těle Zuzana Norisová neměla. Ocenil bych rytmiku, byť v závěru tance došlo k zaváhání. Zdeněk Chlopčík ohodnotil paso následujícími slovy: "Nebyla to klasická skladba, bylo to zvládnuto bravurně." "Pro mě to bylo dnes horší než minule,“ konstatovala porotkyně Qaša. Má známka by odpovídala chybám a byla by o stupeň horší než od většiny poroty.

3. tanec - freestyle

Dana Batulková a Jan Onder předvedli komickou hereckou variaci jivu, když si udělali legraci ze svého věkového rozdílu. Dana Batulková coby usedlá maminka s Janem Onderem v kočárku coby miminem skutečně diváky bavili. V momentech, kdy došlo k tanečnímu pohybu byla rytmika dodržena, ale vzhledem k tomu, že bylo možno tančit cokoli, technika hodnotit nelze. "Bylo to fascinující,“ hodnotil Jaroslav Kuneš. "Nádherná story,“ dodala Tatiana Drexler. Toto vystoupení je nehodnotitelné po taneční stránce. Co se týče zábavy, vtipu a nápadu, zasluhuje si tento "tanec" jedinou možnou známku, a to absolutní.

Pravěký převlek a směs různých pohybů a tanců, z nichž převládal muzikálový tanec a disco bylo vystoupení Zuzany Norisové a Jana Klimenta. Na tomto vystoupení byl zajímavý fakt, že v mnoha okamžicích Zuzana Norisová předčila v pohybech svého tanečního partnera. Bylo poznat, že Zuzana Norisová má s tímto stylem pohybu větší zkušenost a cítí se v něm jako doma. "Originální,“ označila vystoupení porotkyně Qaša. V narážce na převleky a poznámku marka Ebena, že je těžko si představit, že z něčeho takového vznikl člověk, řekl Jaroslav Kuneš: "Člověk si své předky nevybírá.“ Ač toto vystoupení nemělo v sobě tolik vtipu, i zde by si nápad zasluhoval z mé strany známkové absolutorium.

4. tanec – nejlepší tanec

Dana Batulková s Janem Onderem už bez hodnocení poroty předvedli svůj nejlepší tanec, za který si vybrali tango. Snad tím, že už prakticky o nic nešlo, byl tento tanec méně fascinující, než když jej tento pár předváděl poprvé. Všiml jsem si u Dany chyby v postavení hlavy, ocenil bych techniku na vysoké úrovni, rytmiku a napětí v těle, byť nedosáhlo na původní vystoupení. Porota tento tanec nehodnotila a pokud bych měl tanec hodnotit sám, vysloužil by si známku o stupínek horší než maximum.

Zuzana Norisová a Jan Kliment si překvapivě vybrali standardní waltz, ačkoliv každý očekával latinský tanec. Opět nádherný zážitek, který ale trochu pokazily chyby. Zuzana Norisová měla problém s hlavou, občas našlapovala příliš zvysoka a technika nebyla nejpřesnější. Technika nášlapů místy byla chybná i u Jana Klimenta. Tomuto tanci by slušela větší dynamika. I tento tanec porota nehodnotila a má známka, pokud bych hodnotil já, by byla stejná jako u druhého páru.



Perlička O tom, že pár Dana Datulková a Jan Onder si získal sympatie diváků svědčí i fakt, že diváci sami zorganizovali dobročinnou dražbu jedné Onderovy kadeře, jejíž výtěžek bude věnován dětskému domovu.



O autorovi PETR FABERA (43), profesionální tanečník Tanec se stal jeho celoživotním koníčkem, začal se mu věnovat už před 23 lety. Absolvoval stovky soutěží ve standardních i latinskoamerických tancích a ve standardních tancích se v dobách nejlepších výkonů držel mezi stovkou nejlepších v zemi . "V současné době mám třetí taneční partnerku a vybírám si nucený odpočinek, protože partnerka je těhotná. Až se má partnerka dá zdravotně do pořádku, budeme se pilně připravovat na MČR ve standardních tancích v kategorii seniorů," plánuje.

