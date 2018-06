Překvapení pro Partyšovou: sexy spodní prádlo v posteli

"Z oslavy jsem odcházela asi o hodinu dřív než Pepa, a když jsem přišla domů, na posteli mě od něj čekalo noční překvapení - několik luxusních setů spodního prádla značky Victoria Secret," prozrazuje Partyšová. Jaký dárek za to pak našel v posteli on, o tom už oslavenkyně nemluví.



Yvetta Blanarovičová a Pepa Kokta

Krájel se dort ve tvaru vinylové desky s nápisem Best Of Gabriela a mezi gratulanty byla například Jana Švandová, Yvetta Blanarovičová, Ondřej Hejma, Vendula Svobodová, Olga Menzelová nebo Jiří Bartoška. Ten přišel i se svým psem, prý aby ho rovnou vyvenčil. Všichni přinesli zpěvačce květiny, které se musely do pražského bytu manželů odnášet na etapy.

Manžela dostala na tisíc kousků

Na etapy ostatně probíhala i oslava. Odpoledne patřilo maminkám s dětmi, mezi kterými nechyběla ani Gábinina sestra Monika se svými dvěma dětmi a samozřejmě se tu batolil i Kristian. Jeho image motorkáře, kterou nastolila jedna zpěvaččina kamarádka, když mu začala kupovat šátky a soupravy Harley Davidson, teď bude dohánět i jeho maminka. K narozeninám totiž dostala soupravu Harley Davidson, aby prý ke svému synkovi ladila.



Gábina Partyšová s maminkou a sestrou a malým Kristianem

Mezi dárky byla také dovolená v Cannes, různé šperky, nová deska Ondřeje Hejmy nebo puzzle, z nichž si může Gábina sestavit svého manžela. "Tenhle dárek je trochu provokace, dostala jsem ho se slovy, abych se prý na mateřské nenudila. Určitě nebudu, má to snad tisíc kousků," směje se Partyšová.



Na oslavě nechyběli ani Vendula Svobodová a Patrik Auš

Ještě jeden dárek jí připadal nápaditý a originální, a to ten od její kamarádky Lenky Hornové. "Lenka přinesla sadu ručníků různých velikostí s fotkou své dcery Laury. Naše děti se totiž už v porodnici při narození Kristianka zasnoubily, tak si u nás takhle malá Laura schraňuje výbavičku. Příště to prý bude sada utěrek či ubrusů."

A jestli se Gábina Partyšová cítí na třicet? "Věk bych ani nějak necítila, dospěle se ale cítím od té doby, co mám malého, bez něj jsem si připadala pořád jako holčička. A na tři křížky a nadcházející léta se těším, všichni říkají, že od třiceti to začíná," uzavírá.