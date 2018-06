Překvapení: nový obyvatel Vily?

FOTOGRAFIE ZDE

Holkám se ale jeví nový Michal jako sympaťák. Ten všechny přesvědčuje, že to není žádná hra. Svou účast v reality show prý vyhrál tím, že chytil jeden z balónků, co Vyvolení vypustili.

Michal po návratu ze Zpovědnice působí zaraženě, ale celkem vyrovnaně říká: „Já jsem s tím počítal, že sem někdo přijde, vždyť je to hra.“ To nepochybně, jde jenom o to jaká?

„Všichni to musíme brát, tak, jak to je,“ přesvědčuje Michal nejprve Jindru a pak Wendy.

Vzápětí v jiném střihu však je vidět Vladko, jak uklidňuje Katku: „Máme rozvířit víc debatu, pak půjde nový Michal do Zpovědnice…“ Emil je s tím také srozuměn. Mají tedy úkol předstírat před ostatními, že věří tomu, že k nim přibyl opravdu nový obyvatel Vily.

Zatímco je tedy Michal junior podle plánu ve Zpovědnici, Katka zničehonic přiznává: „Byla to taková sranda. Všechno jsme si vymysleli. Naletěli jste,“ směje se škodolibě Vladko. Katka však přiznává, že měla trochu strach, jestli se sami nenachytali do vlastní pasti. „Teď už nevěřím nikomu ani pozdrav,“ říká Michal a jeho jediná jistota je, že na nočním výletu dostal od jakési fanynky pusu. Co bude dál, to teď nikdo vlastně neví. A o to taky kráčí.

ČTĚTE TAKÉ:

Emil: Zbavím se tady každého