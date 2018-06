Překvapení: muzikál si příště nezazpívá Tereza Najdekrová!

Hned na začátku přímého vyřazovacího přenosu se porotci shodli, že nedělní výkony finalisté zvládli docela dobře a nedočkali jsme se žádného výrazného propadáku. Možná i to bylo příčinou neúspěchu Terezy Najdekrové. Výkony byly vyrovnané a ona si zkrátka nezískala tolik příznivců.

Pomalu se stává tradicí, že v průběhu vyřazování vystupuje finalista z loňské řady. Tentokrát výborně zazpívala Klára Zaňková písničku There You'll Be od Faith Hill z filmu Pearl Harbor. A také si nostalgicky zavzpomínala na doby, kdy soutěžila ona.

Ale zpátky k současnosti. Leoš Mareš samozřejmě nemohl opomenout zeptat se poroty na to, kdo si myslí, že vypadne.

Ilona Csáková tipla Martina Ševčíka, Eduard Klezla i Ondřej Hejma Romana Lasotu. Nikdo ani náznakem nepředpokládal, že by se mohlo stát takové překvapení. I když v loňské řadě se podobná situace odehrála, když nečekaně vypadla také do té doby favoritka Kristýna Peterková.

Po trochu spletitém předvyřazování zbyla dvojka finalistů, mezi kterými se pak nakonec mělo rozhodnout. Jako první šel do dvojice Roman Lasota a spousta diváků si možná říkala, že to je jasné. A jakmile k němu Mareš přiřadil Terezu Najdekrovou, byli možná přesvědčeni, že to bude Roman, kdo vypadne.

Leoš Mareš vyhlášení samozřejmě napínal. Když oznámil jméno Terezy Najdekrové, bylo ticho o něco déle, než v minulých vyřazováních. Tereza ale pak přiznala, že to sice tvrdí každý, ale že prý to čekala. Že existují určitá znamení, která člověku napoví.

Tuhle smutnou chvíli pak odlehčil Leoš Mareš, když se snažil z Terezy dostat, jakápak to byla znamení. A sváděl to na plyšáka, kterého Tereza měla s sebou a chtěl ho za to potrestat. Tereza ale nevypadla kvůli plyšákovi. Diváci jí prostě poslali málo hlasů na to, aby se v soutěži udržela.

Je to trochu škoda, protože právě v příštím muzikálovém kole mohla být platná víc, než někteří její kolegové. Smutné na tom všem je, že Tereza v tomto, a ani v ostatních kolech, nebyla nejhorší.

