Překvapení: Mamka jde do Duelu!

Bylo to od Karin taktické? Počítá s tím, že jako jediná žena v Duelu posbírá hlasy od opačného pohlaví? Anebo už nemůže Martina vystát? Uvidíme v sobotu, jestli se jí tato volba vyplatí.

Hodně si po Výzvě oddechla Marcy, které se do studia bojovat o postup opravdu nechtělo. Stačil Duel s Jakubem před čtrnácti dny, který ji pořádně srazil na kolena a ve vile trpěla jěště řadu dní. Navíc ve čtvrtek měla svátek, a tak by ji takový opožděný "dárek" velkou radost jistě neudělal.

Rozveselit se jí ale pokusil štáb. Jako první gratulant k jejímu svátku dárek vybíral velmi pečlivě. Slepice Esmeralda sice působila trochu vystrašeně, ale brzy našly s Marcy společnou řeč. Pánské osazenstvo vily hned začalo plánovat slepicovraždu, ale holky se ubránily.

Pavel dokonce využil slípku jako rádkyni a vizážistku. Nejdříve se s ní dohadoval koho vzít do Duelu a po chvíli ho Esmeralda přesvědčila, že bude lepší se oholit. S holou tváří se šel pochlubit žehlící Marcy: "Hmm.... hezký. Tady máš trenky!"

Hranatý Hranáč v krabici

Martin si ve zpovědnici posteskl, že ještě nedostal žádný tajný úkol a hned navrhl, že by se mohl celý den chovat jinak. Měl být nepříjemný, pospávat a na každého štěkat. Trochu jsem nepochopil, kde je změna oproti jeho obvyklému chování, ale budiž.

VyVolení si na něj tentokrát vymysleli opravdu vypečený trest. Martin byl přemožen – hlavně díky radám Tonyho: "Akorát pozor na jeho levou ruku!" – a zavřen do bedny, která byla zanesena do zásobovací místnosti. Na plazmě pak sledovali jeho dobývání se ven. Jelikož přitom ztratil ručník a lezl ven "na Adama", některým to začalo připomínat porod. Kromě Pluta – "To je hranatá želva!"

Karol je motýl, Karol je včela...

Pak přišla chvíle, za kterou by mnohé ženy daly cokoliv. Všichni VyVolení museli říct Karol do očí, co se jim na ní líbí. Pro Karol to však bylo spíše utrpení, rudá byla jak rak a ani následující vzkaz od štábu ji náladu nezlepšil. Protože se ve vile všem líbí, musí chodit stále odhalená. Žádné brýle ani čepice. Karol byla zjevně v šoku: "Na hlavě nic?" - "Ne!" - "Ani na ksichtě?"

Já jsem Petr Zvěřina z Bartolomějské!

Petr Zvěřina dostal možnost alespoň na chvíli zahrát toho zlého "Já Petra Zvěřinu". Dostal stolek, lampičku, zhasnutou ložnici a výslechy VyVolených mohly začít. Otázky byly hodně nepříjemné, šité na tělo. Petr to zvládl na jedničku, každému z VV nasadil brouka do hlavy.

Zvládne to Pavel, vol...?

Závěr patřil Pavlovi a Karin. Pavel svou výzvu komentoval nejdříve slovy: "Je mi trapně, je mi blbě..." a po chvíli i s pláčem. Marcy šla za Karin, ať mu jde říct, že chápe, že někoho zvolit musel, ale Karin nechtěla.

Pavla neuklidnil ani Kykolka. "Ta řeč byla od srdce, vol...! Takhle si, vol..., představuju člověka, vol..., kterej má srdce, vol...!" Vypadá to, že je ve vile asi kravín, ale chovná stanice stanici býků by byla zajimavější. Jenže býky už z volů nikdo zpětně neudělá.

Nakonec to dopadlo jak v romantickém dojáku. Štáb pustil do vily ploužák a Karin s Pavlem si v objetí poplakali spolu.

Co myslíte, budou mít možnost to zopakovat i po sobotě? Já bych jim to přál.