Překvapená Miss Jandová: Poprvé si lidi vzpomněli na můj svátek

"Jsem překvapená, jen během rána mi gratulovalo asi třicet lidí, to se mi ještě nestalo a moc si toho vážím. Je to poprvé a je to fakt nádherné. Na můj svátek se většinou zapomínalo i doma a to taky trochu proto, že mám hned za týden narozeniny," svěřuje se Jandová.

Dárek sama sobě si dává podle svých slov ten nejcennější - tráví celý den s handicapovanými dětmi na Liberecku. Stihla se podívat do jejich domova, podívat se, jak cvičí v posilovně a navštívit část dětí na táboře ve Větrově.



Zuzana Jandová s přítelem

"Děti mi udělaly hroznou radost, daly mi překrásný obraz, který samy namalovaly, a hedvábný šátek. Je to neuvěřitelný pocit, připadám si, jako bych dostala poklad. Děti jsou strašně milé a jsem ráda, že je moje přítomnost potěšila. Možná jsem pomohla také vychovatelkám, které prý nemohou jednoho chlapce přesvědčit, aby své oblíbené kožené kalhoty nenosil všude. I já se divila, proč v nich cvičí v posilovně, než mi tohle řekly. Popovídala jsem si s ním a slíbil mi, že o tom bude přemýšlet," dodává Jandová.