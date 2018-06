Překážkář Svoboda přiznal, že mu zdravotní problémy zničily manželství

Trable překážkáře Svobody začaly, když mu při tréninku praskla klenba levé nohy. Svoboda cvičil dál. Levou nohu ale šetřil a pravou přetěžoval, což odnesla Achillova šlacha. Podstoupil několik operací, ale jeho stav se zhoršil.

Infikoval se totiž zlatým stafylokokem a na místě achilovky se udělaly rány, z nichž mu vytékal hnis. Měl otravu krve. „Bylo to o hodinách, protože ten kluk byl v sepsi,“ říká ortoped Vladislav Hospodár. Kdyby Svoboda přišel o pár hodin později, museli by nohu amputovat. Pokud by se zdržel o den, hrozila mu dokonce smrt.

Místo achilovky měl díru, skrz níž si mohl protáhnout palec a bál se, že se sportovní kariérou musí navždy skončit. Tři roky nejistoty bez možnosti závodit ho poznamenaly i psychicky a sám přiznává, že to mělo z „99,9 % vliv na rozpad manželství“ s tyčkařkou Jiřinou Ptáčníkovou.

Žili spolu 10 let. Vzali se v září 2012 (více čtěte zde). Manželství se ale po dvou letech rozpadlo právě v době, kdy se Svobodovi podařilo kvalifikovat na ME v Curychu.

O rozpadu manželství, hrozných bolestech i celém tříletém martyriu promluvil Petr Svoboda v pořadu 13. komnata, který Česká televize odvysílá v pátek ve 21 hodin.