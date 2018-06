Přehlídky v USA završila Lopezová

FOTOGRAFIE

Kolekce pro podzim a zimu většinou hledaly inspirace v art deco či v 50. letech, všechny se shodovaly v detailech, jako jsou kovově lesklé efektní textilie, temné barvy a bohatost střihu.

Kdybychom si měli na newyorských přehlídkách vybrat model na příští zimu, pak by to byl malý průzračný top a k němu široké kalhoty nebo bohatá sukně.

Tato inspirace stylem art deco z 50. let se znovu objevila u značek Doo.ri, Proenza Schouler nebo Marc Jacobs, což jsou tři nejvýraznější hvězdy amerického módního nebe.

Barevné škále příští zimní sezony bude vládnout antracitová šeď a petrolejová modř, které podtrhnou fialová, fuchsiová nebo žlutá.

Marc Jacobs, absolutní hvězda newyorské módy, hojně čerpal z pramenů 20. let: rovné šaty ze žerzeje s geometrickými vzory, zvonkovými klobouky a lichoběžníkovými vestami.

Značky Imitation of Christ a Proenza Schouler oživily londýnský styl ze 60. let s velmi krátkými šaty. Barevná kohoutí stopa, odkaz na styl domu Dior New Look, byla jedním z výrazných prvků u Marka Jacobse stejně jako o Proenzy Schouler.

