Přehlídkové faux pas: Válkové vykoukl zadek, Kocurová byla bez bot

"K jednomu modelu jsem dostala lodičky, které se mi vyzouvaly. Hned jak jsem vyšla, tak jsem věděla, že je zle," popsala nepříjemnou situaci Radka Kocurová. "Snažila jsem se ze všech sil udržet lodičky na noze, ale nešlo to. Měla jsem pocit, že spadnu, tak jsem si je jednoduše přímo před lidmi sundala a model dopředváděla bosa," smála se.

Přehlídku si ale přesto užila. "Byla to prkotina, která se může stát každému," zhodnotila televizní rosnička, která se na přehlídkovém mole objevuje už velmi výjimečně. "Od modelingu jsem ještě neutekla, ale jelikož jsem v Čechách vždy jen na skok, přijímám jen zajímavé pracovní nabídky," vysvětluje.

Radka Kocurová bez bot

Předvést své půvaby na show Petry Pilařové neváhala ani chvilku. "S Petrou spolupracuji už několik let a její autorskou přehlídku jsem si nechtěla nechat ujít. Dokonce jsem kvůli ní posunula odlet do Londýna, kde v současné době žiji," doplnila Kocurová, které stylizace do 30. let neuvěřitelně slušela.

Ozdobou přehlídky byla i úřadující Česká Miss Jitka Válková, která se postarala o pozdvižení v černých rafinovaných šatech. Při chůzi se jí totiž tento model vyhrnul tak, že zepředu všem ukázala barvu kalhotek a zezadu sexy zadeček.

Jitka Válková

Desítky dalších modelů předvedly ještě ostatní krásky z národních soutěží Miss, a to Iveta Lutovská, Renata Langmannová, Bára Kolářová, Veronika Chmelířová či Lucie Váchová. Taková silná sestava modelek je v poslední době na módních přehlídkách výjimečná, zejména z důvodu finanční nákladnosti. V tomto případě se ale jednalo o dobročinnou akci a modelky tak vystoupily za symbolický honorář.

"S charitativními akcemi se v poslední době roztrhl pytel. Já sama musím účast na některých podobných akcích odmítat, protože poptávek mám několik do měsíce a stávalo se, že jsem častěji chodila přehlídky zadarmo, než za peníze. A párkrát jsem byla také nemile překvapena zjištěním, že organizátoři na akci vydělali spíše do své kapsy, než na dobročinné účely," postěžovala si Lucie Váchová.

"V tomto případě jsem se ale z malé části podílela na organizaci akce a výtěžek putoval na konto občanského sdružení Dobrý skutek, jehož jsem patronkou. Za akci jsem se zaručila a jsem moc ráda, že mě kamarádky z branže podpořily. Příště zas pomohu já jim," dodala Váchová, která měla mimo jiné v průběhu večera na starosti dražbu diamantového prstenu.

Lucie Váchová Mahulena Bočanová a Petra Pilařová

Při dražbě perlila moderátorka přehlídky Mahulena Bočanová, která hned v úvodu potencionálním dražitelům nabídla, že si spolu s prstýnkem mohou vydražit i jí. "Mám teď spoustu volného času," smála se. Do dražby se následně dokonce sama aktivně zapojila. "Dám patnáct tisíc," řekla odvážně. "Víc ale nemohu. Nutně totiž potřebuji ještě novou pračku," dodala vtipně.

Nakonec částka, za kterou byl prsten vydražen, vyšplhala ještě o více než deset tisíc korun. Společně s třiceti tisíci, které občanskému sdružení Dobrý skutek věnovala jako výtěžek z módní show sama Pilařová, tak celková částka dosáhla víc než 55 tisíc korun.

"Dobrý skutek pomůže díky získaným finančním prostředkům sluchově postiženému Ondřeji Pivoňkovi splnit si svůj sen," naznačila Váchová, patronka zmíněného sdružení.

Bára Kolářová

Dobročinná akce se vydařila a nové modely zaujaly. "Kolekce Gold 2010 je lehce extravagantní, ale každý model vychází z klasiky a dá se upravit podle nálady dané ženy a příležitosti, na kterou si model oblékne. A jak už název prozrazuje, na modelech nechybí zlatá barva, která je hitem nadcházející sezóny," přiblížila Pilařová.