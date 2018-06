Předvolební klip Dolly Buster skončil v sejfu

"Touto cestou se jít nechystáme," odůvodnil stažení klipu s potem na čele pokladník FDP a bývalý ministr hospodářství Günter Rexrodt. Myšlenku reklamní agentury, která spot vytvořila, však šalamounsky označil za "velmi kreativní".

Dolly je podle dnešního listu Bild sice smutná, že se klip neodvysílá, ale své straně zůstane věrná. "Voličkou FDP zůstávám i dál," citoval deník pornohvězdu 90. let, která zůstala branži věrná, ale teď už hlavně jako producentka. Dolly prý navíc

nevylučuje, že by jednoho dne vstoupila přímo do politiky.