Předvádět prádlo, to je věda

Na tuto otázku existuje hned několik odpovědí. Andrea je samozřejmě nádherná žena. Navíc tu funguje povědomí, že je přítelkyní Jaromíra Jágra, muže vydělávajícího miliony dolarů ročně a jednoho z nejlepších hokejistů planety. Muži v sále se tak na chvíli vžili do jeho role. A ženy? I ty si prožily příjemné okamžiky.



Prádlo jim zjevně imponovalo, stejně jako vůně, kterou Andrea rozprašovala z flakonu do okolí - a navíc nebyla sama. Doprovázeli ji modelové, jejichž vypracovaná těla dávala zapomenout na oblibu českého piva i internetu u současné mužské populace. Jsou tedy přehlídky spodního prádla jiné než ty, kde se předvádějí klasické modely?! Nebo ještě jinak - jsou jiní ti, kteří prezentují tuto miniaturní módu na přehlídkových molech? Platí se jim víc za to, že ukážou maximum ze svého těla? Musí na něm více pracovat?



Co se vlastně platí

"Pokud jde o honoráře za přehlídky, je to složitější," tvrdí Rostislav Ježek z agentury Miss Models. "Na jednu stranu nerozhoduje, zda jde o prádlo, nebo o běžné oblečení. Platí se totiž nejen za pěkné tělo a tvář, ale také za jméno," dodává. Jakmile totiž dívka získá titul Miss, její honorář bývá automaticky mnohem vyšší.



Prádlo má ovšem v Česku jiné postavení než v zahraničí. Podle Ježka se na ně pohlíží jako na něco konfekčního, téměř podřadného. V zahraničí si na ně naopak najímají ty nejlepší dívky. Domácí firmy prý raději investují do honosného sálu, do pozvánek, do rautu - a do děvčat až na posledním místě. "Podle toho to také někdy vypadá," říká Ježek. Taktně mlčí o tom, co občas na přehlídkách prádla přivádí k zoufalství například Josefa Ťapťucha.



Tento návrhář již řadu let pracuje ve Francii (léta strávil například u Pierra Cardina) a má rád věci dokonalé. Tedy i manekýny. "Proboha, koho to tam berete?! Znuděné, prsa žádná, celulitida, opálené úplně jinde, než potřebují, chodit neumějí..."



Lze se však divit? Na přehlídkách prádla, které se občas pořádají v neuvěřitelných místech včetně starých nevytopených továrních hal, kde se dívky svlékají v úzkých chodbičkách a kamrlících bez jakéhokoli zázemí i soukromí, se honorář nezřídka pohybuje mezi 1500 a 3000 korun. Z toho si ještě agentura odebere nemalý díl, takže konečný výdělek je minimální.



Ano, existují také akce, kde dostane i v Čechách modelka deset až třicet tisíc za večer, ale to bývá výjimečné. Zpravidla jde o přehlídku zahraničního klienta, jenž chce kvalitu - a je ochoten ji také zaplatit.



Krásné tělo? To chce peníze

Být nejlepší ovšem něco stojí. "Někdo má dokonalé tělo a nemusí se mučit v tělocvičně, to je případ třeba Simony Krainové, ale takových je málo," tvrdí Milada Karasová z agentury Czechoslovak Models. "Platit si osobního trenéra, který vás přijde na osm i deset tisíc korun měsíčně, to si každá dovolit nemůže. Povinností každé manekýnky, nejen té, která chce předvádět prádlo, je samozřejmě o sebe dbát. Ale i v tom jde o peníze a o vrozené dispozice." Pak ovšem není divu, že přísným kritériím "prádlařů" odpovídá jen málokterá modelka, miss nevyjímaje.



"Kdybych měla vybrat někoho, kdo je ideální manekýnka pro prádlo, pak s klidným svědomím označím jen Andreu Oláhovou. Když ta si vezme tanga, má výrobce jistotu, že nebudou nikomu sedět lépe," konstatuje Jana Drastíková, která patřila před lety ke špičce českých modelek (mimochodem předváděla i pro značku Dior).



Dnes se podílí na přípravě přehlídek. "Bohužel u jiných se už objevují drobné chyby na kráse. Často jim 'klepají zadky', jak se říká v módním žargonu. Chybějící proporce v horním objemu upravíte vycpávkami - prádlařské firmy totiž dodávají běžně na přehlídky podprsenky ve velikosti 75 B - ale s hýžděmi nic neuděláte. Tanga ukážou všechno."



Muži dohánějí ženy

Mnohé manekýnky proto často platí za dokonalou postavu desetitisíce. Přesně podle hesla - dáš, dostaneš. Neboli za dobré míry lze požadovat dobrý honorář.



"Dívka s pěkným poprsím je v případě prádla samozřejmě 'prodejnější', ale záleží také na pěkně tvarovaných dlouhých nohách i všem ostatním," říká Milada Karasová. A tak mají plastičtí chirurgové žně - zvětšují prsa, odstraňují celulitidu a napravují spoustu jiných drobných vad. Ale pozor, silikonová vylepšení se netýkají jen žen.



"Trochu mě šokovalo, když jsem zjistil, že si už i naši modelové nechávají upravit tělo. Typickým příkladem je ona pověstná 'želvička', břišní svaly, kvůli nimž tráví muži spoustu hodin v posilovně nebo na sportovišti. Je ovšem pravda, že při chůzi na mole to pozorný divák pozná, silikonové svaly se chovají jinak než ty, které vznikly přirozenou cestou," říká Rostislav Ježek a dodává. "V zahraničí je celkem běžné, že si dívka s dokonalými proporcemi pro prádlo, které ovšem vytvořil za hodně velké peníze lékař a silikony, nechá zaplatit tučný honorář. České manekýnky většinou zvětšit prsa nepotřebují."



Možná i to byl důvod, proč před lety tak uspěla česká děvčata. Slovanky se svými tvary, které jim nadělila příroda, lehce trumfovaly ona pověstná "ramínka na šaty", jak se manekýnkám často přezdívá. Navíc byly sexy. O ceně manekýnky dnes občas rozhodují i jiné faktory. Ta, která se dostala do "rybníčku celebrit", chce víc. I to je možná důvod, proč si tolik manekýnek vybírá známé muže. Potom stačí doprovázet jej na různé akce a nechat se fotografovat všude, kde se cokoli děje.



Díky bulvárním časopisům pak ve společnosti vzniká dojem, že jde vlastně o skvělou manekýnku. Lidé z agentur si sice o této poptávce myslí své - ale je to byznys. "Dělat s ní je utrpení, sláva jí stoupla do hlavy, ale lidé ji stále vnímají jako miss," hodnotí jednu z děvčat módní návrhářka, která z pochopitelných důvodů nechce být jmenována - ani jmenovat.



Centimetry nechybějí, úsměv ano

Pro návštěvníka, který nechodí na módní přehlídky pravidelně, bývá překvapením poměrně častá absence úsměvů. "Andrea je v tomto případě příjemnou výjimkou, skvěle se s ní spolupracuje i v zákulisí," tvrdí Rostislav Ježek o Andree Verešové.



Jinak je však pravda,že se více než dívky usmívají modelové-muži. "Je to jednoduché, kluk sebe tak neprožívá, dělá si z toho legraci," říká o práci a výrazu manekýnů Milada Karasová, "navíc v zahraničí nemívají moc rádi kontaktní modelky, to si mohou dovolit jen opravdu ty top. Předvádí se přece móda, ne manekýnka. Označení 'ramínko' nevzniklo bez příčiny."



Velké taneční a přehlídkové show, které uvidíte například na módním veletrhu IGEDO v Düsseldorfu a kde je kontakt s publikem naopak nezbytný, jsou zatím v tuzemsku neuskutečnitelné. "Čtrnáct dní se tam nacvičuje, jezdí sem pravidelně jedna taneční skupina z Anglie, doplněná pohybově nadanými manekýnkami a manekýny. Ale tady na to nikdo peníze nemá. Nebo je nechce zaplatit," tvrdí Milada Karasová.

