Gilmorova děvčata opět spolu: Herci seriálu se sešli po osmi letech

Na jednom místě se sešli Lauren Grahamová, Alexis Bledelová, Scott Patterson (Luke), Jared Padalecki (Dean), Milo Ventimiglia (Jess) či Matt Czuchry (Logan). Přišla i seriálová Lane Kekiko Agena nebo nakrátko ostříhaná Paris Liza Weilová.

Mezi herci chyběli představitelka Sookie Melissa McCarthy, která měla jiné pracovní povinnosti, a také seriálový otec a dědeček Edward Herrmann. Herec totiž letos v lednu zemřel ve věku 71 let (více čtěte zde).

Ostatní herci se potkali na Televizním festivalu ATX, kde hovořili o tom, co se s jejich postavami asi stalo.

Grahamová věří, že její Lorelai je stále s Lukem. Bledelová se určitě nachází opět mezi muži a Dean, Jess i Logan o ni stále stojí. Padalecki a Czuchury mají ovšem za to, že si Rory nakonec vybere Jesse. Ventimiglia hlasoval pro Deana.

„Takový seriál vytvoříte jednou za celý život. Tuto zkušenost nemůže nic překonat. Takové obsazení, hlavní herečky. Takový ten byznys je. Někdo má štěstí a někdo ne. A díkybohu, já ho měla,“ prohlásila na setkání autorka Amy Shermannová Palladinová.

Fanoušky seriálu však zklamala. Zatím totiž neuvažuje o tom, že by se Gilmorova děvčata začala znovu natáčet, ani že by vznikl celovečerní snímek. „Na ničem nepracujeme. Ale dobrá zpráva je, že nikdo k nikomu necítí nenávist. Takže jestli se do toho někdy pustíme, uděláme to správně“ řekla.

Lauren Grahamová a Alexis Bledelová v seriálu Gilmorova děvčata (2000)

Sami herci by se tomu nebránili. „Amy to neukončila, všichni touží vidět, jak by to vypadalo,“ řekla Lauren Grahamová.

„Myslím, že to šlo tak do ztracena. Potřebovalo by to finále,“ řekla její seriálová matka Kelly Bishopová.

Přáli byste si návrat Gilmorových děvčat?