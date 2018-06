Představitel Harryho Pottera si vykouzlil byt za sto milionů

Rozsáhlý dům ve West Village má pět pokojů a dvanáct metrů dlouhou zahradu. Jen v New Yorku už je to třetí Danielova nemovitost, kterou tam vlastní. V minulosti zaplatil za loftový byt v pátém patře v SoHo zhruba 90 milionů korun a investoval také do rezidence se třemi ložnicemi u řeky Hudson. Zázemí má také ve svém rodném Londýně, kde ve Fulhamu vlastní další byt.

I když se herec stal nedávno díky honorářům z natáčení librovým milionářem, nepovažuje za nutné se povyšovat. "Jsou tu různé úrovně nóbl lidí. Já jsem nóbl a ze střední třídy," tvrdí Radcliffe, který dokáže být i velmi štědrý. Nedávno se například rozhodl věnovat miliony ze svého majetku na podporu projektu Trevor v USA, který provozuje help linku pro gaye, lesbičky a pochybující mladé lidi.

Na zadní vrátka myslí také Radcliffova kolegyně z filmů o Harrym Potterovi, představitelka Hermiony Emma Watsonová. Ta si loni udělala radost, když si ve francouzském zimním středisku Meribel za milion liber pořídila horskou chatičku. Mladá herečka ale neponechala nic náhodě a nechala si poradit od finančních odborníků, kteří na její investice dohlédli.