"Štěpán se narodil v pondělí ráno. Takže jsme žertovali, že si počkal, až bude tatínek zvolen předsedou a teprve pak přišel na svět," dodal Nacher.



Se svými spolustraníky teď Patrik Nacher tajně připravuje rozsáhlou oslavu pro svého šéfa. Oslavovat se budou hned tři věci najednou.



"Předseda se nedávno dožil padesáti let a zatím jsme to vůbec neoslavili. Petr Mareš si totiž na podobné akce moc nepotrpí a tak to musíme zorganizovat sami. Budeme slavit jeho narozeniny, zvolení předsedou a narození syna najednou. Myslím, že se jen málokdy sejde tolik věcí najednou. Už proto tu oslavu připravíme," usmál se Patrik Nacher.