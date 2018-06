Předpověď "soudného dne" vyvolala paniku

Masový útěk ze závodu v Alangu začal, když časopis vycházející v Dillí zveřejnil astrologický článek, podle něhož Alang zaplaví voda. Představitelé místních úřadů uvedli, že v Alangu bylo uzavřeno i mnoho obchodů.Loni v červnu Gudžarát zasáhl od moře cyklón a způsobil smrt přinejmenším 1000 osob.Někteří vědci a astrologové zdůraznili, že předpověď dalšího cyklónu či "soudného dne" je falešná."Z vědeckého pohledu je tato zpráva úplně nepravdivá," řekl Sanath Kumár, pracovník planetária v Dillí. "V postavení hvězd či planet není nic, co by naznačovalo tento druh neštěstí," dodal."Vůbec to není pravda. Na základě svých výpočtů soudím, že se nic takového nestane," řekl dillíský astrolog Parth Bhattačarja.Tajemník gudžarátského sdružení podnikatelů demontujících lodě Subodh Kumár prohlásil, že jejich odvětví kvůli zastavení práce po zprávách o "soudném dnu" již utrpělo ztráty 35 miliónů dolarů.