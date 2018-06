Předčasné finále VyVolených?

Pavel prozradil koho vybere už ve zpovědnici: "Já jsem taková svi.. kulišácká, když půjde Tony a Martin, tak se hlasy rozmělní, místo čtyřiceti pro jednoho, přijde dvacet pro každýho a pro mě to bude dobře. Teda mně je ze sebe úplně špatně!" A jak řekl, tak udělal.

Dusno ve vile pokračuje

Rozcvičku vedl Tony a ostatní po něm opakovali grimasy, jaké člověk dělá, když se lekne, má strach, anebo se raduje. Tony to všechno předváděl názorně a ještě docela vtipně přibližoval situace, za kterých k tomu může dojít. Úlek – přepadne vás nenamalovaná Maruška a Marcy, strach – z Duelu s Pavlem se vrací Hranáč a tak podobně.

Martin musel poté dvakrát nedobrovolně do bazénu, protože se štábu nelíbilo, jak sprostě mluví. Na jeho obhajobu je třeba dodat, že tam rozhodně není jediným dlaždičem, ale když vykládá historku, ze které kvůli samému pípání nic nemáme, je něco špatně.

O ještě větší dusno se postaral další úkol od štábu. VyVolení měli říct, komu by výhru přáli a komu ji nepřejí. Netrvalo dlouho a hádka byla na světě. Pavel při své řečí prohlásil, že výhru nepřeje Tonymu a Martinovi, protože to jsou křiváci.

A už byl oheň na střeše. Tony chytá opravdu na první našlápnutí a hned se obul do Pavla, ať ho neuráží. Pavla se zastal Pluto, ale brzy pochopil marnost svého jednání a šel relaxovat na bazén.

Tony je prostě nedoktnutelný. To, že řekl o Pavlovi, že je dobytek a alkoholik? To není urážka, to je pravda. Marcy namítla, že jde přece o Pavlův názor a měl to říct tady všem. Gentleman Tony, který se chlubí svým vytříbeným chováním k ženám, ji oponoval: "Takže kdybych ti řekl, že jsi arogantní kun.., tak ti to vadit nebude?"

A komu vlastně výhru přejí a nepřejí? Marcy ji přeje Plutovi, Marie Pavlovi, Pavel Plutovi a Marii, Pluto sobě, Tony nejspíš všem a Martin ironicky svým čtyřem protivníkům. Nejvíc se nepřeje Tonymu a Martinovi, Maruška ji nepřeje Plutovi a Tony Pavlovi.

Voodoo People

Martin odpoledne navštívil zpovědnici, kde popisoval, jak ostatní nenávidí. Bylo mu navrženo, ať tedy provede voodoo rituál a Martin se hned pustil do práce. Panenka mu sice dala trochu zabrat, ale nakonec se mohl se svým výsledkem pochlubit Tonymu.

Mimochodem – bylo krásně vidět, kdo opravdu tahá za nitky, které Martina vedou. Když se Tony ptal, na koho to voodoo bude, Martin řekl, že se ještě rozhodne, na Pluta nebo na Pavla. "Já bych vzal Pluta," řekl Tony. "Tak já vezmu taky Pluta," papouškoval hned Martin.

Celý rituál proběhl v ložnici a pokud by opravdu voodoo fungovalo i s mantrou z písně Davida Hasslehoffa, Pluto už by byl dávno mrtvý.

Obhájce Perry Jalovec

Tony při návštěvě zpovědnice měl slabou chvilku a se slzami v očích prohlásil, že udělá všechno proto, aby z vily vypadl. Začal znovu kouřit a protože se kouří pouze venku, kde vysedávala partička jeho čtyř soků, další konflikt na sebe nenechal dlouho čekat.

Přivedl si svého mandanta Martina a začal ho hájit: „Až vyjdete ven, tak teprve za měsíc nebo dva si všichni řeknete, že Hranáč je frajer. On není ten špatnej, on je ten dobrej.“ Jeho mentorský monolog přerušil až Pluto, který byl ihned označen za Robina. Marcy se ho zastala už byl zase oheň na střeše.

Mistr světa ve skoku do řeči Tony poučil Marcy, že je to neslušné a že když se baví s Plutem, tak by mu do toho neměla zasahovat. Tony na ní opět vytáhl podpásovku – "Nemám ti dojít pro kapesníčky až se zase rozbrečíš?"

Tomu je však po Martinově volbě konec. Marcy doufá, že po jeho zhroucení se ji už nikdo posmívat nebude.