Předávání Oscarů: Theronová zdůraznila ňadra, Lopezová boky

Jennifer Lopezová si na předávání Oscarů oblékla bílou róbu od Armaniho, s bohatě nařaseným levým bokem, ačkoli právě ona rozšiřovat v těchto partiích nepotřebuje. Navíc se na Oscarech potkala s Amandou Seyfriedovou, které měla velmi podobné šaty od stejného návrháře, což je podle zahraničních módních kritiků velké faux pas.

Letošnímu udílení cen Americké filmové akademie dominovala stříbrná a zlatá. Kate Winsletová, Cameron Diazová, Helen Mirrenová a především nejlepší herečka v hlavní roli Sandra Bullocková doslova zářily. "To ty šaty vypadají tak fantasticky, ne já. Je skvělé je nosit," prohlásila Bullocková o šatech britské značky Marchesa.

Silnější herečky vsadily na modrou



Říká se, že postavě nejvíc lichotí černá, ale hollywoodské herečky kypřejších postav se zřejmě nejlépe cítí v modré. Šaty této barvy oblékla Oscarem oceněná herečka ve vedlejší roli Mo´nique i její další dvě kolegyně z filmu Precious Gabourey Sidibe a Mariah Carey, která v šatech od Valentina opět ukázala plný dekolt.

Svá ňadra zdůraznila alespoň rafinovaným detailem na šatech i herečka Charlize Theronová v šatech od Diora. Světle fialové růže na prsou připomínají slavné Madoniny kostýmy.

To Sarah Jessica Parkerová sice tvrdí, že by se jako postava, kterou hraje v seriálu Sex ve městě, asi neoblékala, ale za její model na Oscarech by se ani Carrie Bradshawová nemusela stydět. Její šaty ve stylu řecké bohyně jsou z dílny Chanel.

Trochu chudě pak mezi blyštivými róbami působila Victoria Beckhamová v šatech z vlastní kolekce. I když si nakonec nevzala ty, které avizovala na své přehlídce v New Yorku, vybrala velmi podobné.

Model, který si chtěla Victoria Beckhamová vzít na letošní předávání Oscarů Victoria Beckhamová na Oscarech

Žádný módní skandál letošní Oscary neprovázel, ovládla je ženskost a elegance. Také celé předávání cen poprvé ovládla žena. Režisérka válečného dramatu Smrt čeká všude Kathryn Bigelowová získala šest sošek, včetně té nejprestižnější za Film roku. Stala se i první oceněnou režisérkou celovečerního filmu (viz článek o předávání Oscarů).