Před výletem do nebes byl Martin taťkou

Tony dostal od štábu nabídku - splníme ti jedno "splnitelné" přání, mohl by si například udělat Martina konečně mužem. Tony pochopil, a tak si prohodili své "rodinné" role. Martin se stal taťkou a Tony mamkou.

Hranáč si tak mohl užívat a okřikovat Tonyho za sebemenší rozjívenost:"Proč za mnou pořád lezeš, nedokážeš být aspoň chvíli sám!?" Tony si ale roli hodně užívá. Lísá se, tulí se, říká Martinovi, jak ho má rád a že mu nevadí, že ten si ho omotal kolem prstu.

Tahle výměna měla být na hodinu. Když se však blížil její konec, začal Martin dělat roupy a že prý by to tak mohlo zůstat déle. Muselo nakonec na výhrůžky a každý si vzal jako rukojmího plyšáka toho druhého. Tony sice argumentoval, že ten Martinův je asi tak šedesát let starý, ten jeho ale podle Martina zase smrděl. Asi novotou.

Když se nakonec dohodli, sundali plyšákům škrtící pásky a uvolnili jejich hlavy z presu dveří od skříní. Martin pak pod jistým nátlakem a v nebezpečné blízkosti Tonyho pásku do kamery sdělil, že na roli táty nemá a že se jí dobrovolně a rád vzdává. Takhle se vyjednává!

Tehdy ještě netušil, že se bude moci Tonymu brzo pomstít. Štáb totiž pro VyVolené přichystal na odpoledne jednu adrenalinovou kratochvíli. Vedle vily zaparkoval obří jeřáb a soutěžící si jeden po druhém měli skočit bungee jumping.

Začínal právě Martin, který v ložnici dostal pásku přes oči a ta mu byla sejmuta, až když stoupal do oblak. Tehdy poznal, že jeho nedávné chvástání, jak letěl stíhačkou, večeřel s Putinem a skákal bungee jumping, se mu nevyplatilo.

Poprvé ovšem svůj strach nepřekonal a po výhrůžkách, prosbách a určitém kňourání ho technici zase snesli na zem. "Jsem srab", kál se potom.

O to víc si ale tenhle neúnavný králíček Duracell užíval, když ostatní vyváděl s páskou přes oči z ložnice na zahradu. Roznášel neurčité zvěsti o tom, jaké hrůzy na ostatní čekají, jaký stres to je, čímž zadělal na divoké spekulace. Ostatní to tipovali na bazén je plný brouků, Tony po chvíli správně trefil bungee juping.

To ovšem nic neznamenalo pro Marušku a Pityho, kterým odchod do neznáma dělal asi největší problémy. Nakonec však z jeřábu postupně skočili všichni. Pavel si to vysloveně užil, Maruška spíše ne, ovšem překonala se a potěšilo jí, že byla odvážnější než Martin. Tony nahoře začal napůl vážně vyhrožovat všem okolo, Pluto se rovnou přiznal:"Já se pos**u!"

Jako finále si výstup do oblak zopakoval Martin a konečně se překonal.

Po tomhle vyplavení adrenalinu se mysli všech začaly věnovat blížícímu se Duelu. Jeho výsledek nejhůře nesla Maruška, ale na neveselé náladě se odchod Pityho podepsal u všech. Den skončil klasicky - před usnutím začal Martin s Tonym spekulovat, komu udělí úterní palec. Lidé odcházejí a tihle dva zůstávají stejní.